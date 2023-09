Hoʻolauna ʻo SoundCloud i ka TikTok-Style Discovery Feed me nā kiʻi pōkole a me ka ʻōwili pololei.

Ua hoʻolaha ʻo SoundCloud i ka hoʻokuʻu ʻana i kahi hiʻohiʻona hou e like me ka pūnaewele media kaulana, TikTok. Ke hoʻolaha nei ka hui streaming mele i kahi hānai ʻike e hiki ai i nā mea hoʻohana ke ʻōwili pololei a hoʻolohe i nā kiʻi pōkole o nā mele. ʻO kēia hiʻohiʻona, i hoʻāʻo mua ʻia ma Malaki, e loaʻa i kēia manawa i nā mea hoʻohana SoundCloud āpau ma nā polokalamu ʻelua a me nā polokalamu Android.

E ʻae ka app hou i nā mea hoʻohana e hoʻolohe i kahi hiʻohiʻona 30-kekona o kahi mele e kōkua iā lākou e hoʻoholo inā makemake lākou e hoʻolohe i ke mele piha. Ma ke kaomi ʻana i ke pihi pāʻani i ka wā e hoʻolohe ana i ka ʻike, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi maʻalahi i ka mana piha o ke mele.

No ka mālama ʻana i kēia mau hiʻohiʻona 30-kekona mai nā mele, ke hoʻohana nei ʻo SoundCloud i ka mana o Musiio's AI. Ua loaʻa iā SoundCloud iā Musiio, kahi hoʻomaka AI, ma 2022 e hoʻonui i kāna ʻike ʻike mele. Koho ʻo Musiio ʻenehana i nā kekona 30 maikaʻi loa mai kēlā me kēia mele.

Hoʻokomo pū ʻia ka hānai ʻike hou i nā pihi pōkole no ka papa inoa maʻalahi a me ka hoʻokele waihona. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohui maʻalahi i nā mele i kā lākou papa mele a i ʻole nā ​​hale waihona puke a makemake i nā mele no ke komo ʻana iā lākou ma hope ma ka ʻāpana "Mālama makemake".

ʻOiai he mea hoʻohui koʻikoʻi ka meaʻai ʻike hou, hiki i nā mea hoʻohana ke komo i ka hānai maʻamau. Ma ka hoʻokele ʻana i ka ʻaoʻao "Following", hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i nā mele i paʻi ʻia e nā mea pena kiʻi a lākou e hahai ai.

Ke hoʻokipa nei ʻo SoundCloud i kahi papa inoa o nā mele he 320 miliona mai 40 miliona mau mea hana. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ka hui i ka helu kikoʻī o nā mea hoʻohana ikaika, ua ʻōlelo ʻo ia he 130 miliona mau mea hoʻopili e pili ana i kahi pou blog mai mua o kēia makahiki.

Ke hana ikaika nei ka hui i nā hana e kākoʻo i nā mea pena kiʻi i ka hoʻolaha ʻana i kā lākou mele a me ka pilina ʻana me nā mea pā. I Mei, ua hoʻolauna ʻo SoundCloud i kahi hui o nā mea hana hoʻopili, me ka ʻikepili a me nā hiʻohiʻona leka uila. Hoʻohui hou, ua hoʻāʻo ʻo ia i kahi hana i kapa ʻia ʻo First Fans, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa i nā mele hou kahi hoʻoikaika mua ma o ka ʻōlelo ʻia ʻana i nā mea hoʻohana me nā ʻono like.

ʻO SoundCloud's fan-powered royalty program, i hoʻokuʻu ʻia ma 2021, aia i kēia manawa ma mua o 500,000 mau mea pena. Ma kahi o ka hāʻawi ʻana i ka loaʻa kālā e pili ana i nā kahawai holoʻokoʻa, hāʻawi kēia papahana i ke kālā hoʻolaha a me ke kau inoa ʻana i nā mea pena kiʻi e pili ana i ka hoʻolohe ʻana o nā mea hoʻohana.

No ka loaʻa ʻana o ka loaʻa kālā, ua hana ʻo SoundCloud i nā hana e hoʻokele i kāna poʻe limahana a hoʻokaʻawale pono i nā kumuwaiwai. I Mei, ua hoʻopau ka hui i ka 8% o kāna mau limahana, ma hope o ka hōʻemi ʻana o 20% i ka poʻe hana ma ʻAukake o ka makahiki i hala.

