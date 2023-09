ʻO Marvel's Spider-Man 2 Limited-Edition PS5 Bundle: He aha kāu e ʻike ai

Ke mākaukau nei ʻo Sony no ka hoʻomaka ʻana o Marvel's Spider-Man 2 me kahi pūʻulu PlayStation 5 hoʻopuka kūikawā. Kūʻai ʻia ma $600, aia kēia pūpū i kahi console PS5 maʻamau a me nā mea maʻamau āpau. Eia nō naʻe, ʻo ka mea e ʻoluʻolu ai kēia puʻupuʻu, ʻo ia nā mea kikoʻī kikoʻī ʻekolu i hoʻopili ʻia: nā faceplates maʻamau, kahi palapala kikohoʻe no ka pāʻani, a me kahi mana DualSense kūʻokoʻa.

Hōʻike ʻia nā pale maka maʻamau i kahi hoʻolālā ʻulaʻula-ʻeleʻele e hoʻohālike ana i ka lole o ka protagonist o ka pāʻani, ʻo Miles Morales. He hoʻopau kikokikona ko ka papa alo mua, me ka hoʻokiʻekiʻe iki ʻana o ka hui ʻana o nā kala. Hōʻike nui ʻia kahi hōʻailona Spider-Man keʻokeʻo ma ke kihi ʻākau lalo. He ʻeleʻele a ʻeleʻele ke alo o hope, me kahi hōʻailona Spidey keʻokeʻo ma lalo. ʻO ka mea nui, hiki ke hoʻoneʻe ʻia nā papa ʻaoʻao, e like me ka PS5 maʻamau.

Ma kahi o nā faceplates maʻamau, hele mai ka pūpū me kahi mea hoʻoponopono DualSense. Hōʻike kēia mea hoʻoponopono i ka hoʻolālā ʻulaʻula-a-ʻeleʻele like me ka pale alo mua, piha me kahi hōʻailona Spider-Man keʻokeʻo ma ka touchpad. ʻOiai hiki ke kūʻai ʻokoʻa ʻia ka mea hoʻoponopono no $80, he bonus i hoʻohui ʻia e hoʻokomo ʻia i loko o ka pūpū.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia puʻupuʻu ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i kahi kiʻi kiʻi kiʻi o Marvel's Spider-Man 2. E hoʻāla ʻia kēia pāʻani ma kona hoʻokuʻu kūhelu ʻana ma ʻOkakopa 20. Hoʻohui kēia i ka waiwai nui i ka puʻupuʻu, me ka noʻonoʻo ʻana ua loaʻa nā consoles hoʻopuka kūikawā. ʻAʻole loa kēia hanauna console, e hana ana i ka PS5 liʻiliʻi i makemake ʻia e hōʻiliʻili.

Loaʻa ka Marvel's Spider-Man 2 liʻiliʻi PS5 puʻupuʻu i kēia manawa, me ka pāʻani i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka wale no PS5 ma ʻOkakopa 20. Mai poina i kou manawa e kau ai i kou mau lima ma kēia pūʻolo kūʻokoʻa a makemake nui ʻia.

