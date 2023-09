Hoʻolauna ʻo Sony i ka laina 'Verona' hou o nā hōʻike LED Crystal no ka hana ʻana

Ua wehe ʻo Sony i kāna laina 'Verona' hou o nā hōʻike ʻike pololei ʻo Crystal LED, i hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka hana virtual. Ua hoʻomohala ʻia kēia mau hōʻikeʻike e ka hui hoʻonā cinematic production solutions o Sony me ka hui pū ʻana me nā hui a me nā poʻe, me ka poʻe cinematographers. ʻO nā mea komo kaulana i kēia kaʻina hoʻomohala e pili ana i nā Epic Games a me nā kiʻi Sony.

Ua hōʻike mua ka hui i kēia mau hōʻikeʻike ma Sony's Digital Media Production Center ma Los Angeles a e hōʻike koke ʻia lākou ma ka International Broadcasting Convention (IBC) ma Amsterdam. Ke manaʻo nei kēia laina hōʻike hou e hoʻoponopono i nā hemahema o nā huahana i loaʻa i kēia manawa, me ka nānā pono ʻana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pae ʻeleʻele. Manaʻo ʻo Sony e hoʻomaikaʻi i ka ʻokoʻa a hoʻokō i nā hopena lewa i makemake ʻia no nā hoʻonohonoho virtual e hoʻohālikelike pono i nā kūlana kukui honua maoli.

ʻAʻole hoʻomaikaʻi wale ka ʻenehana ili hou i nā pae ʻeleʻele akā e hōʻemi ana i ka noʻonoʻo ʻana, e hopena i kahi ʻike ʻike immersive. Ma hope o ka hanana IBC, hoʻolālā ʻo Sony e hana i ka hoʻāʻo ʻana i ka laina Verona CLED i nā wahi hana, me kahi hoʻokuʻu i manaʻo ʻia i ka Spring. Ma waho aʻe o ka lakohana, ke hana ikaika nei ʻo Sony i ka hoʻomohala ʻana i kahi polokalamu lako polokalamu e kākoʻo i nā kahe hana hana virtual, e hoʻāʻo ʻia nei i nā huahana i hōʻike ʻole ʻia.

Manaʻo ka manaʻo o Sony e hana i kahi kaiaola maʻalahi a hāmama e kākoʻo i ka hana virtual me ka ʻole o ka kūʻokoʻa a i ʻole ke kuleana. Ma ka hoʻomohala pū ʻana i kēia mau mea hana a me nā ʻenehana me nā hoa ʻoihana like ʻole, ʻimi ʻo Sony e hoʻonui i ka hiki a me ka pono o nā kaʻina hana virtual.

Sources:

– ʻO Sony Digital Media Production Center

– Ka Hui Hoʻolaha Kūikawā (IBC)