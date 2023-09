Hoʻokomo ʻo Sony iā BURANO: ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi CineAlta

Ua wehe ʻo Sony i kāna hana hou loa i ka honua o nā kiʻi kiʻiʻoniʻoni kiʻi - ka BURANO. Aia kēia kāmeʻa kupaianaha ma waena o VENICE 2 a me FX9, e kaena ana i nā hiʻohiʻona haʻihaʻi e hoʻokiʻekiʻe i nā kāmela Sony i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka BURANO kona ʻokoʻa ma ke ʻano he kāmela PL-mauna mua loa o ka honua me ka hoʻokumu ʻana i loko o ke kino (IBIS). 'O ia ho'i, 'oi aku ka ma'alahi o ka pana pa'a lima me nā lens ki'i'oni'oni ma mua o ka wā ma mua, e ho'ololi ana i ke ala o ka hopu 'ana i nā huahana ki'eki'e.

ʻO kahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka BURANO ka hui pū ʻana o IBIS a me nā kānana ND (Neutral Density) i kūkulu ʻia. He hiʻohiʻona kēia i manaʻo nui ʻia e ka poʻe hana kiʻiʻoniʻoni, ʻoi aku hoʻi i nā pahu kiʻi aniani liʻiliʻi. Ua hoʻoponopono maikaʻi ʻo Sony i kēia pilikia me ka BURANO, hiki ke hōʻike i nā holomua like i kā lākou mau hiʻohiʻona kamera e hiki mai ana.

Eia kekahi, hōʻike ka BURANO i kahi hoʻonā 8.6K, X-OCN LT RAW codec, a me ka codec XAVC H hou. Hāʻawi ia i nā mana autofocus a hiki iā ia ke hoʻopaʻa i ka 4K120 (i ka hua S35) ma nā kāleka CF Express Type B.

Loaʻa i ka pahupaʻikiʻi kahi E-Mount maoli ma lalo o kona mauna PL, e like me ka hoʻonohonoho i loaʻa ma VENICE 2. ʻAe kēia i ka hoʻohālikelike ʻana me kahi ākea o nā lens, me nā lens E-Mount maoli a me nā lens EF.

Hōʻike ka BURANO i kahi sensor 8.6K me kahi ISO maoli ʻelua o 800 a me 3200, e kaʻana like ana i nā kikoʻī he nui me VENICE 2. Hāʻawi pū ʻo ia i 16 mau pani o ka latitu, e like me nā hopena kūʻokoʻa i loaʻa mai ka VENICE 2 i nā hoʻokolohua lab.

ʻIke ʻia, pana ka BURANO i 8K a hiki i 30fps i ka piha piha, 6K a hiki i 60fps i ka piha piha, a me 4K a hiki i 120fps i ka hua S35. Hāʻawi pū ia i nā ʻano binning no ka hoʻopaʻa ʻana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻonui hou i kāna versatility.

Hoʻoili ʻia nā mana autofocus o ka BURANO mai nā kāmeʻa FX9 a me FX6, e hoʻolilo iā ia i koho kūpono no nā pūʻali liʻiliʻi a i ʻole nā ​​​​paʻi kiʻi palapala. ʻOi aku ka ʻenehana autofocus a Sony i ka ʻike maka a me ka nānā ʻana i ka maka, hāʻawi i ka wikiwiki a me ka pololei.

ʻOiai ʻaʻole hiki i ka BURANO ke hoʻopaʻa i nā kiʻi anamorphic a me kahi mode open-gate 3: 2 i ka hoʻomaka ʻana, hāʻawi ke kāmela i nā hana de-squeeze no ka pana anamorphic, me nā hiʻohiʻona hou i hoʻolālā ʻia no nā hoʻonui firmware e hiki mai ana. Ke ʻimi nei ʻo Sony i nā manaʻo manaʻo mai ka mākeke a noʻonoʻo paha e hoʻohui i kahi heluhelu sensor piha i ka pane ʻana i nā noi cinematographer.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo Sony BURANO kahi kāmela hoʻololi pāʻani i hoʻopiha ʻia me nā hiʻohiʻona hou e koi ai i nā palena o ke kiʻiʻoniʻoni kikohoʻe. Hoʻohui ia i ka PL-mauna mua loa me IBIS a me ka ND i kūkulu ʻia, hāʻawi i ka maikaʻi o ke kiʻi maikaʻi loa, a hāʻawi i nā mea hana hana pau ʻole no nā mea hana kiʻiʻoniʻoni.

