Hoʻolaha ʻo Oppo lāua ʻo Sony i ka hui ʻana no Dual-Layer Stacked Sony Sensors

ʻO Oppo a me Sony's Lytia imaging sensor brand i kēia manawa i komo i loko o kahi hui hoʻolālā e hoʻolauna i nā ʻāpana ʻelua i hoʻopaʻa ʻia ʻo Sony i nā hāmeʻa hae Oppo e hiki mai ana. Ke manaʻo nei ka hui ʻana e "wehe i ka wā e hiki mai ana o ke kiʻi computational," e like me Oppo, ʻoiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia kahi lā kikoʻī no ka hoʻokuʻu ʻana o ka hāmeʻa mua i lako me kēia sensor hou.

ʻO Sony ExmorT IMX 888 i hoʻopaʻa ʻia i ka CMOS sensor, e hoʻohana ana i ka ʻenehana transistor pixel 2-layer, i hoʻomaka mua i kēia makahiki ma ka Xperia 1 V. Ma waho aʻe o kēia, ua manaʻo ʻo Sony e hoʻolauna i ʻelua mau mea ʻike hou e hoʻohana ana i ka hoʻolālā sensor CMOS i hoʻopaʻa ʻia - ka IMX903 a me IMX907.

ʻO ka pōmaikaʻi nui o ka hoʻolālā sensor CMOS i hoʻopaʻa ʻia ʻo ka hoʻokaʻawale ʻana o nā transistors a me nā papa photodiode. Hāʻawi kēia kaʻawale ʻana i nā diodes ʻoi aku ka maikaʻi, e hoʻomaikaʻi i ka hopu ʻana i ka mālamalama a ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO kekahi BBK-brand, vivo, ua hui pū me Sony's Lytia division ma mua o kēia kauwela no kā lākou vivo X100 flagship series e hiki mai ana, e hōʻike pū ana i nā mea maʻamau Sony stacked CMOS sensors.

ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o Oppo a me Sony's Lytia brand e hōʻike ana i ka ulu nui o ke kiʻi computational i ka ʻoihana kelepona. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā mea ʻike kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, hiki i nā smartphones ke hoʻonui nui i kā lākou hiki ke kiʻi kiʻi, ʻoi loa i nā kūlana kukui paʻakikī.

Ke hilinaʻi nui nei nā mea hoʻohana i kā lākou mau smartphones e like me kā lākou mau kiʻi kiʻi kiʻi mua, ʻo nā hui e like me Oppo a me Sony e hoʻoikaika mau nei e pana i nā palena o ka ʻenehana kiʻi. Me nā mea ʻike kiʻi ʻelua ʻelua hou o Sony, manaʻo ʻo Oppo e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike kiʻi kiʻi ʻoi aku ka maikaʻi ma kā lākou mau mea hae e hiki mai ana.

Sources:

– Oppo.com

- ʻO Sony Lytia imaging sensor brand.