Hoʻonui i kāu pāʻani kiʻi me ka Sony Alpha a7 III

Ke ʻimi nei ʻoe i kahi kiʻi paʻi kiʻi kiʻekiʻe me ka ʻole o ka haki ʻana i ka panakō? Mai nānā hou aku ma mua o ka Sony Alpha a7 III. Hiki i kēia pahupaʻikiʻi ikaika ke kiʻi i nā kiʻi ʻoniʻoni a me nā kiʻiʻoniʻoni, e hoʻolilo iā ia i koho nui no ka poʻe hoihoi kiʻi. A i kēia manawa, hiki iā ʻoe ke loaʻa iā ia ma ke kumu kūʻai hoʻemi o $1,900, mai lalo o kāna $2,200 maʻamau.

Hāʻawi ka Sony Alpha a7 III i kahi kiʻi kiʻi 24.2MP, hāʻawi ʻoi aku ma mua o ka pālua o ka hoʻonā ʻana o ka iPhone 13 me kāna mau lens 12MP. Hoʻolālā ʻia kona wahi kikoʻī no ka hopu ʻana i nā kiʻi i kēlā me kēia lā, inā he ʻāina mauna nani a i ʻole ke kiʻi kokoke o kahi ladybug ma kou lima. Hoʻohui hou, kākoʻo kēia kāmela i kahi ākea o nā kūlana kukui me kāna ʻano ISO o 100 a 51,200.

ʻAʻole like me nā smartphones, hiki i kekahi manawa ke loaʻa kahi lag ma waena o nā kiʻi, hiki i ka Sony Alpha a7 III ke kiʻi i nā kiʻi ma kahi o 10 mau kiʻi i kekona. ʻO ia ke ʻano hiki iā ʻoe ke hopu i nā kumuhana wikiwiki me ka maʻalahi, e hōʻoia ana ʻaʻole ʻoe e poina i nā manawa hoihoi.

I ka hiki ʻana i ke wikiō, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Sony Alpha a7 III i ka hopu ʻana i nā kiʻi 4K HDR, e hāʻawi ana i kahi ʻano kala like ʻole. Me ka hiki iā ʻoe ke hoʻoheheʻe i kāu mau wikiō a me nā kiʻi i kāu TV, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i kāu mau hana ma kahi pale 4K OLED ikaika, e hoʻōla maoli i kāu mau kiʻi.

ʻO nā loiloi maikaʻi e ʻōlelo no lākou iho, me ka Sony Alpha a7 III e loaʻa ana i nā helu kūpono loa mai nā mea hoʻohana 1,000 ma Best Buy. He waiwai nui kēia pahupaʻi kiʻi, akā me ke kumukūʻai $300 o kēia manawa, pono e noʻonoʻo.

Hoʻonui i kāu pāʻani kiʻi kiʻi a ʻimi i nā mea hiki me ka Sony Alpha a7 III. E nānā i nā hōʻike manaʻo a ʻike inā he kūpono kūpono kēia pahupaʻi iā ʻoe!

Nā wehewehena:

- Ka maikaʻi o ke kiʻi: ʻO ka hoʻonā a me ka hoʻopiʻi ʻike holoʻokoʻa o kahi kiʻi.

– Ke kiko kiko: Ka laula o nā mamao e hiki ai i ka lens pahupaʻi ke nānā pono.

– Ka laulā ISO: He ana o ka naʻau o ka pahupaʻikiʻi i ka mālamalama. Hiki i ka laulā ISO ākea ke hana maikaʻi i nā kūlana kukui like ʻole.

- Nā kiʻi i kēlā me kēia kekona: ʻO ka helu o nā kiʻi pākahi e hiki i ke kāmela ke hopu i hoʻokahi kekona.

- 4K HDR: ʻO kahi hoʻonā wikiō e hāʻawi ana i ʻehā mau kikoʻī o ka wikiō HD maʻamau, me ka laulā kiʻekiʻe no ka hoʻonui ʻana i ka kala a me ka ʻokoʻa.

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, kahi ʻano ʻenehana hōʻike e hāʻawi ana i nā waihoʻoluʻu ikaika a me nā pae ʻokoʻa kiʻekiʻe.

