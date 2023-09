Hoʻopili ʻo MTV me Snapchat no ke koho balota ʻana ma ka Video Music Awards

Ua hui pū ʻo MTV me Snapchat e ʻae i nā mea hoʻohana e koho balota no kahi ʻāpana Video Music Awards ma o ka hiʻohiʻona Lenses a Snapchat. Ma ka hoʻohana ʻana i kā Snap's Camera Kit, e hoʻohui ka hui ʻoliʻoli i nā ʻike i hoʻonui ʻia (AR) i ka hōʻike hōʻike. Ke koho ʻia nā mea hope ʻekolu no ka Best New Artist category, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i kahi Lens kūikawā i hana ʻia e Saucealitos e hoʻokau i kā lākou mau balota ma ka hōʻailona ʻana i hoʻokahi, ʻelua, a ʻekolu paha e hoʻohana ana i ko lākou manamana lima e koho i kahi mea pena. ʻOiai ʻaʻole maopopo inā he hopena koʻikoʻi ka helu o nā balota i loaʻa ma o Snapchat i ka helu hope, e hoʻokomo ʻia lākou i ka helu holoʻokoʻa.

Ma waho aʻe o ka hiʻohiʻona koho, ua hoʻolaha pū ʻo MTV e hōʻike ʻia kahi AR Moonperson a puni ka POV VMA livestream me nā mea aloha i hoʻouna ʻia. Ma mua, ua hoʻohana ka hui ʻoliʻoli i kahi ʻano kuʻuna o ka hoʻouna ʻana o nā kānaka i nā selfies ma o kahi palapala ma mua o ka hanana. I kēia makahiki, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻāʻo i kahi hopena AR Moonperson e hoʻolālā i ka Moonperson i ko lākou mau home ponoʻī. Ma ke koho ʻana i kahi selfie mai kā lākou pahu kiʻi paʻi kiʻi, hiki iā lākou ke ʻike i ka Moonperson e lana ana a puni me ka ʻike ʻia o ko lākou mau maka i ka visor.

ʻO Snapchat, kaulana nui ma waena o nā makahiki 13 a 24, he kahua kūpono no ka poʻe i manaʻo ʻia o MTV. ʻOiai ua hōʻike ʻo Snapchat i nā VMA o ka makahiki i hala ma kāna ʻaoʻao Moʻolelo, ua hōʻailona kēia hui i ka hui mua mua ma waena o Snapchat a me MTV no kahi hōʻike hōʻike. Ua hui mua ʻo Snapchat me nā ʻaha mele, nā mea pena kiʻi i nā huakaʻi, a me nā hoʻokūkū haʻuki e hoʻolauna i nā ʻike AR i nā mea pā.

ʻO Snap, ka hui makua o Snapchat, ke hoʻonui nui nei i ka nānā ʻana i nā hāmeʻa kāmeʻa branded a me AR-based no ka loaʻa kālā. I Malaki, ua hoʻokumu ka hui iā AR Enterprise Services (ARES), e hāʻawi ana i nā mea hana e like me AR Try-On a me ka nānā ʻana i nā huahana 3D. I ʻApelila, hoʻolauna ʻo Snap i ka huahana AR Mirrors ma lalo o ARES, e ʻae ana i nā hōʻailona e hoʻohui i kā lākou ʻenehana i nā wahi kino. Ma o ka hui pū ʻana me Live Nation a me nā ʻaha mele, ua hoʻomau ʻo Snap i ka hoʻonui ʻana i kāna mau ʻike AR e hoʻopili i nā mea hoʻohana i nā ala hou.

