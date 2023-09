Slack e hoʻohui iā AI no ke kamaʻilio ʻana i kahi hana

Ke lilo nei nā hoʻonohonoho hana mamao a hybrid i mea maʻamau, ke kū nei nā ʻoihana i ka paʻakikī o ka mālama ʻana i ka nui o ka kamaʻilio wahi hana. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ke kākoʻo nei ʻo Slack, kahi papa hana hui pūnaewele, i ka hoʻohui ʻana i ka naʻauao (AI) i kāna lawelawe.

ʻO Slack, me kahi waihona mea hoʻohana ma luna o 20 miliona e like me Statista, manaʻo e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā mea hana maʻalahi a ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻonui ai i ka huahana wahi hana. E hāʻawi ka hoʻohui AI i ka hiki ke hōʻuluʻulu i nā ala kamaʻilio, e maʻalahi i nā mea hoʻohana e hoʻomaopopo koke i ka ʻike nui loa. He mea maikaʻi loa kēia hiʻohiʻona no ka poʻe i haʻalele i ka hoʻomaha a i ʻole ka hoʻomaha a pono e hopu.

Eia kekahi, hiki iā Slack's AI ke kōkua i nā mea hoʻohana i ka loaʻa ʻana o ka ʻike kikoʻī i loko o kā lākou mau leka. Hiki i nā mea hoʻohana ke nīnau i nā nīnau, a na ke kōkua AI e kiʻi i nā ʻikepili kūpono mai nā memo, nā ala, a me nā faila, e hana ana i kahi hōʻuluʻulu kūpono no ka kuhikuhi wikiwiki.

Aia nā hiʻohiʻona AI i kēia manawa i ka pae hoʻāʻo hoʻokele a hiki i nā mea kūʻai hoihoi ke kau inoa ma ka pūnaewele o Slack e komo. E hoʻokaʻawale ʻia nā kikoʻī kumukūʻai ma kahi kokoke i ka hoʻolaha kūhelu, a makemake nui ʻo Slack e hōʻiliʻili i nā manaʻo mai nā poʻe pailaka e hoʻohālikelike i ke ʻano kumu kūʻai.

Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana AI, manaʻo ʻo Slack e hoʻopololei i ka kamaʻilio wahi hana a hoʻomaikaʻi i ka huahana holoʻokoʻa. Kūlike kēia neʻe me ka piʻi nui ʻana o ka hoʻohui ʻana o AI i nā ʻoihana like ʻole, ʻoiai ʻike nā ʻoihana i nā pono o ka leveraging AI e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, paʻa ka hoʻohui ʻana o Slack's AI i ka ʻōlelo hoʻohiki e hiki ai i nā mea hoʻohana ke noho ma luna o ka kamaʻilio, ʻike koke i ka ʻike koʻikoʻi, a i ka hopena e hoʻonui i ko lākou pono i ka wahi hana.

