Hāʻawi ka Monetary Authority o Singapore i ka laikini iā ​​AsiaNext, he Digital Asset Exchange

Ua hāʻawi aku ka Monetary Authority of Singapore (MAS) i kahi laikini iā ​​AsiaNext, kahi hui hoʻololi waiwai kikohoʻe i hoʻokumu ʻia e ka SIX Group o Switzerland. Ua hāʻawi ʻia ʻo AsiaNext i ke kūlana o kahi Recognized Market Operator (RMO), e ʻae iā ia e hana i kahi mākeke i hoʻonohonoho ʻia no nā palekana a me nā hoʻolālā hoʻopukapuka hui. Eia kekahi, ua loaʻa i ka hui kahi ʻae kumu no ka laikini Capital Markets Services (CMS) i Iune.

Manaʻo ʻo AsiaNext CEO, ʻo Chong Kok Kee, i kēia ʻike ʻia e MAS ma ke ʻano he hoʻomohala maikaʻi no ka ʻoihana. Manaʻo ʻo ia hiki i nā ʻoihana kuleana ke hana i kēia manawa i ka hoʻokō ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā waiwai kikohoʻe i loko o kahi kaiaola palekana.

Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2021, ʻo AsiaNext kahi ʻoihana hui ma waena o SIX Group a me SBI Digital Asset Holdings, kahi hui o ka hui kālā e pili ana i Tokyo, ʻo SBI Group. Kuhi ʻia kēia hoʻololi waiwai kikohoʻe i nā mea kūʻai aku ʻoihana a manaʻo e hoʻolako i nā lawelawe i nā panakō, nā keʻena ʻohana, nā mana waiwai, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā kālā pā, a me nā mea hana mākeke. Me nā laikini RMO a me CMS, e hāʻawi ʻo AsiaNext i ka papa inoa hoʻohui, kālepa, a me nā lawelawe ma hope o ke kālepa no nā waiwai kikohoʻe.

ʻO ka hoʻoholo no ka hoʻokumu ʻana i ke keʻena nui o AsiaNext ma Singapore mai ke ʻano hoʻoponopono kūpono o ka ʻāina no nā ʻoihana fintech. ʻO ka hoʻokō ʻana o Singapore i ka hoʻoulu ʻana i ka hana hou a me kona ʻike ʻia ʻana ma ke ʻano he kikowaena kālepa waiwai kikohoʻe honua he mau mea koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana o ka Luna Hoʻokele o SBI Digital Asset Holdings, ʻo Fernando Luis Vázquez Cao.

ʻO kēia laikini hou loa i hāʻawi ʻia e MAS iā AsiaNext e hōʻike ana i ke kākoʻo mau o Singapore no ka hoʻomohala ʻana a me ka ulu ʻana o ka ʻoihana waiwai kikohoʻe. Hoʻonoho ʻo ia iā Singapore ma ke ʻano he wahi hoihoi no nā ʻoihana fintech e nānā nei e hana i kahi ʻano hoʻoponopono a me ka noʻonoʻo mua.

Nā wehewehena:

– Mana Monetary o Singapore (MAS): ʻO ka panakō kikowaena o Singapore a me ka mana hoʻoponopono kālā.

- ʻIke ʻia ʻo Market Operator (RMO): He laikini i hāʻawi ʻia e ka MAS e hana i kahi mākeke i hoʻonohonoho ʻia no nā palekana a me nā papahana hoʻopukapuka hui.

- Laikini Capital Markets Services (CMS): He laikini i hāʻawi ʻia e ka MAS e hoʻolako i nā hana i hoʻoponopono ʻia e pili ana i nā securities a me nā kālepa derivatives.

Nā kumu: MAS, AsiaNext CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.