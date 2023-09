ʻO ka mea pohihihi o ka Mario Ambassador: Charles Martinet's New Role

Ma kahi kahaha o nā hanana, ʻaʻole e hōʻike hou ʻo Charles Martinet i ka leo leo kaulana iā Mario i nā pāʻani Nintendo e hiki mai ana. Akā, e lawe ʻo ia i ke kuleana o "Mario Ambassador." ʻO kēia hoʻolaha i waiho ai i ka poʻe huikau a me ka ʻimi e pili ana i ke ʻano o kēia kūlana hou a me ke kumu ʻaʻole ʻo Martinet e haʻi hou aku nei i ka plumber Italia-ʻAmelika aloha.

No ka pane ʻana i kēia mau nīnau, ua hoʻokuʻu ʻo Nintendo lāua ʻo Martinet i kahi wikiō maikaʻi a lākou e kūkākūkā pū ai i ko lākou wā i hala a me ko lākou pilina. ʻOiai ʻo ka wikiō e pili ana i nā anecdotes pilikino a me nā hoʻomanaʻo, e hoʻāʻo ana e hoʻomālamalama i ka hana a "Mario Ambassador." Eia nō naʻe, ʻaʻole maopopo ka wehewehe.

Ma ka wikiō, mahalo ʻo Shigeru Miyamoto ka luna pāʻani iā ​​Martinet no kāna hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻolaha ʻana i ka hauʻoli a me ka hoʻomākaʻaka ʻana i nā maka o ka poʻe ma o kāna hōʻike ʻana iā Mario. Ua ʻōlelo ʻo Miyamoto e hoʻomau ʻo Martinet i ka huakaʻi i ka honua, e hālāwai me nā mea pā, a e hoʻokō i nā leo kamaʻāina i nā hanana, e kau inoa i nā autographs, a e hui pū me ke kaiāulu. Eia nō naʻe, ʻaʻole i hōʻike ka wikiō i ka mea e leo iā Mario i nā pāʻani e hiki mai ana a i ʻole no ke kumu ʻaʻole ʻo Martinet i ka hana ma hope o 30 mau makahiki.

ʻOiai ʻaʻole maopopo nā kikoʻī o ka hana hou a Martinet ma ke ʻano he "Mario Ambassador", ʻike ʻia ka manaʻo nui o Nintendo i kāna kiʻi kiʻi kiʻi o ke ʻano. Makemake ka ʻoihana e hoʻomau i ka magic Martinet e lawe mai i ka hana, ʻoiai inā ʻaʻole ia e hoʻolei ʻia i nā pāʻani Mario e hiki mai ana.

Ke kali nei ka poʻe pā i ka hoʻokuʻu ʻana o Super Mario Bros. Wonder ma ʻOkakopa 20, waiho ʻia lākou e noʻonoʻo nei ʻo wai ka mea e leo i kēia manawa iā Mario a me ke ʻano o kēia no ka wā e hiki mai ana o ka franchise. ʻO ʻOkakopa he mahina o ka nostalgia a me ka hana hou ʻana no nā mea pā Mario, ʻoiai ke kiʻi nei ka pāʻani i kahi kuhikuhi pāʻani hou me kahi mea leo leo hou e alakaʻi i ke ala.

