Ka hopena o ka ʻenehana i ka hana hana

Ke hoʻomau nei ka ʻenehana i ka hoʻololi ʻana i nā ʻoihana like ʻole, a ʻaʻole ʻokoʻa nā hana hana. Mai nā robots e alakaʻi ana i nā orchestras i nā ʻike opera ʻoiaʻiʻo maoli, ke hoʻololi nei ka ʻenehana i ke kahua a hāʻawi i nā mea hou i nā mea hana a me nā mea hoʻolohe.

ʻO kahi hoʻomohala kaulana i ka hana keaka ʻo ka hoʻohana ʻana i nā robots e alakaʻi i nā orchestras. Hiki i kēia mau mīkini maʻalahi ke unuhi i nā helu mele paʻakikī me ka pololei nui, e ʻae ai i nā hana kikoʻī a me ka ikaika. ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā robots ma ke ʻano he alakaʻi ʻaʻole ia e hoʻokūkū wale i nā manaʻo kuʻuna o ka ʻike kanaka akā wehe pū kekahi i nā ala hou no ka hoʻokolohua a me ka noʻonoʻo.

Ua loaʻa pū ka ʻoiaʻiʻo virtual (VR) i kona ala i ka honua o ka opera. Hiki i nā mea hoʻolohe ke hoʻokomo iā lākou iho i kahi ʻike opera virtual, kahi hiki iā lākou ke hele ma ke kahua a i ʻole ke kamaʻilio pū me nā mea hoʻokani. Hoʻonui kēia ʻenehana i ka hoʻopili ʻana o ka poʻe a hāʻawi i kahi ala hou e ʻike ai i ke ʻano kiʻi.

ʻO ka naʻauao artificial (AI) ka mea hoʻoikaika i ka hana hoʻomohala i ka honua o ka ballet. Ke ʻimi nei ka poʻe Choreographers i nā hiki ke hana i nā hula i hoʻoikaika ʻia e AI algorithms. Hoʻokumu kēia mau algorithms i nā hiʻohiʻona o ka neʻe ʻana i hiki ke hoʻohana ʻia i wahi hoʻomaka no ke kaʻina hana choreographic. ʻO kēia hui ʻana o ka hana kanaka a me AI ke hoʻokau nei i nā palena o ka mea hiki ke hana i ka hana ballet.

ʻAʻole i manaʻo ʻia ka ʻenehana i loko o ka hana keaka e pani i ke kālena kanaka akā e hoʻomaikaʻi. Hāʻawi ia i nā mea hana kiʻi me nā mea hana hou a me nā paepae e hōʻike i kā lākou noʻonoʻo a hiki i ka poʻe hoʻolohe ke komo i nā hana ma nā ala hou. ʻO ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana me nā hana hana kuʻuna e wehe i kahi honua o nā mea hiki ʻole ke noʻonoʻo ʻia.

I ka hopena, ke hoʻololi nei ka ʻenehana i nā hana hana, e hāʻawi ana i nā ala hou o ka noʻonoʻo a me ke komo ʻana no nā mea pena a me nā mea hoʻolohe. Mai nā robots e alakaʻi ana i nā orchestras i nā ʻike opera virtual reality, ke ulu nei ke kahua me nā holomua o ka ʻenehana. ʻO kēia hoʻohui ʻana o ka ʻenehana me ka hana noʻeau e hāʻawi i nā manawa hoihoi no ka ʻimi ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana, e koi ana i nā palena o nā mea hiki i ka honua o ka hana hana.

Sources:

- DW (ʻAʻohe URL)