Ke hoʻololi nei ʻo Sefton Careline i kahi papahana Software-as-a-Service no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pale o nā mea kūʻai aku

Ke hana nei ʻo Sefton Careline, ka lawelawe mālama ʻenehana home i hāʻawi ʻia e Sefton Council, i ka hoʻololi ʻana i kahi kahua Software-as-a-Service (SaaS) i mea e pale ai i kāna mea kūʻai aku i ka wā o ka hoʻololi ʻana o UK mai ka analogue a i ka protocol internet (IP) ʻupena kamaʻilio. Ua koho ka hui i ka Tunstall Healthcare's PNC IP SaaS ma ke ʻano he kahua hou, e hōʻoia ana e hana ana ʻo Sefton Careline i ka ʻenehana hou loa a mākaukau no ka hoʻololi ʻana i ke kikohoʻe.

Ma ka neʻe ʻana i kahi hoʻohālike SaaS, hiki iā Sefton Careline ke pale i ka manawa a me nā kumukūʻai e pili ana i ka ʻimi ʻana, mālama ʻana, a me ka hoʻokele ʻana i nā ʻōnaehana lako. Hiki i ka ʻenehana hou ke ʻae i nā mea hoʻohana e hana mai ka home, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka lawelawe. Ua hoʻokō ʻia ke alakaʻi ʻana i ka workflow no ka hāʻawi ʻana i nā manawa pane wikiwiki, e hopena i kahi ʻike mea hoʻohana maikaʻi no nā kamaʻāina.

Hāʻawi ʻo Sefton Careline i nā pūʻolo mālama i nā kamaʻāina kūloko i hoʻokuʻu ʻia mai ka haukapila, e hāʻawi ana i nā lawelawe nānā a pane. Loaʻa nā pendants hiki ke hoʻohana ʻia no nā kamaʻāina e kāhea i ke kōkua, me nā mea ʻike i hoʻokomo ʻia i ko lākou mau home. Mālama kēia ʻenehana i hiki i nā poʻe noho ke noho kūʻokoʻa ma ka home.

Ua hōʻike ʻo Jo Alty, ka luna o Sefton Careline, i kona hauʻoli i ka hoʻololi ʻana, me ka ʻōlelo ʻana ua hoʻolilo ʻo ia i ka lawelawe ʻoi aku ka maʻalahi a me ka hoʻohana ʻana no ka hui a me nā kamaʻāina. ʻO ka hana pū ʻana me Tunstall Healthcare i ʻae i ka hoʻololi maʻalahi, e pōmaikaʻi ana i ka poʻe a pau e pili ana i ka lawelawe Careline.

ʻO Carissa Turner, ka luna hoʻopuka ma Tunstall Healthcare, ua hoʻoikaika i ka pono o ka neʻe ʻana i kahi hoʻohālike SaaS i ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻololi kikohoʻe. Ua hoʻokuʻu ʻia ka PNC IP SaaS platform i ʻApelila o kēia makahiki, ma mua o ka hoʻololi kikohoʻe phased ma UK, i hoʻolālā ʻia e hoʻopau ʻia e 2025.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻololi ʻana i kahi kahua SaaS e pōmaikaʻi nui iā Sefton Careline a me kāna mau mea kūʻai aku, e hōʻoiaʻiʻo ana e kūpaʻa mau ka lawelawe a me nā mea hou i ka wā o ka neʻe ʻana o UK i kahi pūnaewele kamaʻilio digital.

