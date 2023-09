Ua hoʻololi ʻia ka AirPods Pro ʻelua o Apple i USB-C no ka hoʻopaʻa ʻana i ka hihia

Ua hoʻolaha ʻo Apple i ka wā o ka hanana iPhone 15 e hele mai ka lua o ka AirPods Pro me kahi hihia hoʻopiʻi USB-C. He hoʻololi koʻikoʻi kēia no ka mea e hoʻohana ka AirPods Pro i ka charger like me ka iPad a me MacBook, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻohana i nā kelepona USB-C i loaʻa iā lākou. ʻO ka nui paʻa a me ka mana pākaukau o ka AirPods Pro e hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano o nā kaula USB-C, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoluʻolu o nā mea hoʻohana.

Hoʻohui hou, e hoʻomau ka AirPods Pro hou i ke kākoʻo ʻana i ke kelepona ʻole, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana me ka maʻalahi e hoʻopaʻa i kā lākou mau pepeiao me ka ʻole o nā kaula. I ka ʻōlelo o ka pale, ua hoʻomaikaʻi iki ʻia ka lepo a me ka pale wai o ka AirPods Pro. Ke hōʻike nei lākou i kahi helu IP54, e hāʻawi ana i kahi pale i nā ʻāpana lepo a me nā ʻōpala wai. Eia nō naʻe, pono nā mea hoʻohana e pale i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka AirPods Pro i ka wai.

ʻOiai ʻaʻohe nūhou i ka wā e hahai ai nā mana ʻē aʻe o AirPods, ke manaʻo ʻia nei e hoʻohana ʻia kēia neʻe ʻana i USB-C i nā hiʻohiʻona e hiki mai ana. E mau ana ke kumukūʻai o ka AirPods Pro hou ma $249 ma US a me 30 mau ʻāina ʻē aʻe, a e loaʻa iā lākou ke kūʻai aku e hoʻomaka i ka lā 22 Kepakemapa.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo kēia neʻe ʻana i ka USB-C charging no ka lua o ka AirPods Pro e hāʻawi i ka hoʻohālikelike a me ka ʻoluʻolu no nā mea hoʻohana, a me ka pale ʻana i ka lepo a me ka wai. Ke hoʻomau nei ʻo Apple i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau huahana e hoʻokō i nā pono e ulu nei o kāna mea kūʻai.

Nā kumu: Apple Event - iPhone 15 Launch