ʻO nā kumu kūʻai haʻahaʻa o nā manawa āpau ma ka Apple 15-inch M2 MacBook Air a me nā mea hou aku

Inā ʻoe i ka mākeke no kahi MacBook hou a i ʻole iPad Pro, aia kekahi mau makana nui i loaʻa i kēia manawa. Ke kūʻai aku nei ʻo Apple 15-inch M2 MacBook Air i kēia manawa no ke kumu kūʻai haʻahaʻa o $1,299, ʻo ia hoʻi he $200 mai ke kumu kūʻai maʻamau. Hele mai kēia kŘkohu me kahi waihona waihona 512GB a loaʻa iā ia kahi hōʻike 15.3-inch Liquid Retina, hana Apple Silicon, a me ke ola pākaukau 18-hola. Hoʻopili pū ʻia nā mālama kālā i ke kumu hoʻohālike 256GB, aia i kēia manawa no $1,099.

No nā mea hoʻohana ʻo iPad Pro, ua hoʻemi ʻia ka 11-inch Magic Keyboard i kēia manawa i $209.99, iho mai $299. Ua kūpono kēia papa keyboard me nā iPads hou loa a Apple, me ka M2 a me M1 series, a me ka iPad Air hou loa. Hāʻawi ia i kahi ʻike paʻi i hoʻomaikaʻi ʻia me nā kī backlit a me kahi trackpad i kūkulu ʻia. Hoʻopili ka papa keyboard i ka iPad me ka hoʻohana ʻana iā Apple's Smart Connector, e hoʻopau ana i ka pono no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻopili Bluetooth.

Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi paʻa lawe lima, ua hoʻokuʻu ʻo UGREEN i kahi 10,000mAh MagSafe Power Bank hou. Hāʻawi kēia waihona mana i kahi coil MagSafe a hiki ke hāʻawi i ka wikiwiki 7.5W i nā iPhones a me nā wikiwiki 15W i nā polokalamu Android. Loaʻa iā ia ʻelua mau awa hou no ka hoʻouka ʻana i nā mea hana ʻē aʻe. Ke kūʻai ʻia nei ka waihona mana no $48.99, iho mai $70.

Hāʻawi kēia mau kuʻikahi i ka mālama kālā nui ma nā polokalamu hou a me nā lako a Apple, e hana ana i ka manawa kūpono e hoʻonui ai i kāu ʻenehana. Mai poina i kēia mau uku ho'ēmi!

Sources:

- Wehewehe:

- MacBook Air: ʻO ka laina o Apple o nā kamepiula māmā a paʻa

- ʻO Magic Keyboard: ʻO ka mea hoʻohana kīpē a Apple no iPad Pro

- MagSafe: ʻO ka ʻōnaehana hoʻouka magnetic o Apple

- Hōʻike ʻo Liquid Retina: ʻO ka ʻenehana hōʻike a Apple me ka hoʻonā kiʻekiʻe a me nā kala ʻoi

– Apple Silicon: ʻO nā mea hana maʻamau a Apple no nā kamepiula Mac

- USB-C: He ʻano mea hoʻohui a me ke kaula i hoʻohana mau ʻia no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili

- Pūnaehana akamai: ʻenehana pili pono o Apple no nā mea pono

- Thunderbolt: He ʻikepili wikiwiki a hōʻike i ka maʻamau pili

- USB-A: He ʻano mea hoʻohui a me ke kaula i hoʻohana mau ʻia no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili