ʻO ka Evolution of Cloud Technology i ka ʻoihana panakō

Ke hele nei ka ʻoihana panakō i kahi hoʻololi koʻikoʻi i ka neʻe mālie ʻana mai ka ʻoihana ma ka hale i ka lawe ʻana i nā lawelawe kapua. Ke alakaʻi ʻia nei kēia hoʻololi e ka pono e hoʻomaikaʻi i ka pono a me ka agility ʻoiai e hālāwai ana i nā manaʻolana o nā mea kūʻai aku a me nā pilikia hoʻoponopono. Ma kahi hanana hou o SAP Industry Live, ua noho ʻo Bob Evans me nā luna SAP, nā mea kūʻai aku, a me nā hoa hana e ʻimi i ke ʻano o ka ʻoihana panakō e hoʻokomo i ka ʻenehana kapua.

ʻO kekahi o nā mea hoʻokele koʻikoʻi ma hope o ka hoʻokomo ʻana i nā lawelawe kapuaʻi i ka ʻoihana panakō ka makemake e hoʻomaikaʻi i ka pono a me ka agility. Ma ka neʻe ʻana aku mai ke kūkulu ʻana a me ka mālama ʻana i nā ʻōnaehana ma ka hale, hiki i nā panakō ke hoʻohana i ka scalability a me ka maʻalahi o ka ʻenehana kapua. Hāʻawi kēia iā lākou e pane koke i nā kūlana mākeke a me nā koi o ka mea kūʻai aku.

Eia naʻe, ʻaʻohe pilikia o ka neʻe ʻana i ke ao. ʻO ka mālama ʻana i ka ʻikepili a me ka hoʻokō ʻana i nā koi hoʻoponopono koʻikoʻi ka mea nui o nā panakō. ʻO ka hoʻokele ʻana i nā kānāwai pilikino like ʻole o ka honua a me nā koi hoʻoponopono e noho nei kekahi o nā pilikia nui o ka ʻoihana. ʻOiai ʻo nā kuʻikahi kūloko he pae i ke ala kūpono, aia nō ka liʻiliʻi o nā kūlana maʻamau ma waena o nā ʻāina.

Ke hoʻokani nei ka naʻauao artificial (AI) a me ke aʻo ʻana i nā mīkini i kahi hana koʻikoʻi i ka ʻoihana waihona kālā e pili ana i ka ʻenehana kapua. Hoʻohana ʻia kēia mau ʻenehana i nā kaʻina hana panakō no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono, wānana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻaelike, a hāʻawi i nā kaʻina kūʻai alakaʻi. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o AI a me ke aʻo ʻana i nā mīkini, hiki i nā panakō ke hoʻololi i kā lākou hana a hāʻawi i nā lawelawe pilikino a maikaʻi i kā lākou mea kūʻai.

ʻO ka hopena, ʻo ka ʻoihana panakō ke hoʻopaʻa makaʻala nei i ka ʻenehana kapua i kona ʻimi ʻana e hoʻomaikaʻi i ka pono, e hoʻokō i nā manaʻolana o nā mea kūʻai aku e ulu nei, a e hoʻoponopono i nā pilikia hoʻoponopono. Hāʻawi ka lawe ʻana i nā lawelawe kapuaʻi i ka manawa kūpono e hoʻomaikaʻi ai i kā lākou agility a me ka pane ʻana i kahi ʻoihana ʻoihana wikiwiki. Eia nō naʻe, pono nā panakō e hoʻokele i nā paʻakikī o ka palekana ʻikepili a me ka hoʻokō hoʻoponopono. Me ka hoʻohui ʻana o AI a me ke aʻo ʻana i nā mīkini, hiki i nā panakō ke hoʻomaikaʻi hou i kā lākou hana a hāʻawi i nā ʻike mea kūʻai aku ʻoi aku ka maikaʻi i ka makahiki digital.

