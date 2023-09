ʻO ke kaua o nā poʻe nunui kelepona: Push a Samsung me nā kelepona hiki ke hoʻopili

Wahi a Counterpoint Research, ʻo Samsung lāua ʻo Apple nā ​​mea pāʻani nui i ka mākeke kelepona honua, me Samsung e hoʻokaʻawale iki iā Apple ma ke ʻano o ka māhele mākeke. No ka hoʻokumu hou ʻana i kona kūlana ma ka mākeke, ke huli nei ʻo Samsung i kāna manaʻo i nā kelepona hiki ke hoʻopili.

Ma ka hanana "Unpacked" hou i mālama ʻia ma South Korea, ua wehe ʻo Samsung i kāna Galaxy Z Fold 5 a me Galaxy Z Flip 5. Hōʻike kēia mau mea i ka manaʻo o Samsung i ka ʻenehana hiki ke hoʻopili a hōʻike i ka wā e hiki mai ana o nā smartphones. He mea hōʻoluʻolu kēia neʻe ʻana e Samsung, no ka mea, lawe mai ia i kahi mea hou a ʻokoʻa hoʻi i ka mākeke kelepona, kahi i hoʻomalu ʻia e nā hāmeʻa rectangular me ka hoʻonui ʻana i ka wikiwiki o ka processor a me ka maikaʻi o ka kamera.

ʻO ka paʻakikī nui loa no Samsung ke lanakila nei ma luna o nā mea hoʻohana iPhone a hōʻoiaʻiʻo iā lākou e hoʻololi i nā kelepona hiki ke hoʻohana ʻia i ka Android. Ua hana ʻo Apple i kahi kaiaola ikaika o nā polokalamu kūʻokoʻa, nā mea pono, a me nā lawelawe kau inoa e paʻakikī ai i nā mea hoʻohana ke haʻalele. ʻO kahi polokalamu laka kaulana no Apple ʻo iMessage, e hāʻawi ana i ke kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a me ke kaʻana wikiō. ʻO nā mea hoʻohana Android, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻike i nā palena ke hoʻouna ʻana i nā kiʻi a me nā wikiō i nā mea hoʻohana IOS.

ʻOiai ʻaʻole hiki i nā kelepona foldable Samsung ke hoʻololi i kēia ʻano, hiki iā lākou ke kuhikuhi i nā mea hoʻohana i hoʻolaʻa ʻole ʻia i ka kaiaola Apple a paipai iā lākou e hana i ka hoʻololi. Ua hoʻolaha ʻo Samsung i nā hoʻolaha hoʻolaha e hoʻohana i nā mea hoʻohana iPhone e hoʻololi i kā lākou polokalamu foldable.

Eia nō naʻe, hiki iā Apple ke hoʻopau i nā hoʻolālā o Samsung ma ka hoʻokuʻu ʻana i kāna polokalamu ponoʻī. ʻOiai ʻaʻohe hōʻoia mana, ʻōlelo ʻia nā lono e noʻonoʻo ana ʻo Apple i kahi iPad foldable. Loaʻa iā Apple kahi moʻolelo o ka nānā ʻana i ka mākeke a me ka neʻe ʻana i ka wā kūpono.

ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka mākeke kelepona hiki ke hoʻohālikelike ʻia i ka mākeke kelepona holoʻokoʻa, akā me ke alakaʻi ʻana o Samsung i ke ala, aia ke kī i ka hoʻohuli ʻana i nā mea hoʻohana iPhone e hoʻololi. Ke ʻike ʻia nei inā hiki i nā kelepona foldable Samsung ke hoʻoluliluli i ka mākeke a huki i kahi nalu hou o nā mea hoʻohana kelepona.

