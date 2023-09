Hoʻokuʻu ʻo Samsung i kahi UI 6.0 Beta no ka Galaxy A34

Ua hoʻolaha hou ʻo Samsung i ka beta One UI 6.0 i manaʻo nui ʻia no kāna kelepona Galaxy A34 ma UK. ʻO kēia mana beta, i kapa ʻia ʻo A346BXXU4ZWI1, ma kahi o 2GB ke kaumaha a hele mai me ka ʻōnaehana hana Android 14 hou loa.

ʻOiai ua hoʻomaka ka polokalamu beta ma UK, ua manaʻo ʻia e hoʻonui i nā ʻāina ʻē aʻe e like me Kina, India, Korea, Kelemānia, a me Polani koke. ʻO ia ka mea hiki i nā mea hoʻohana Galaxy A34 ma kēia mau wahi ke manaʻo e hoʻāʻo i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi i hoʻokomo ʻia ma One UI 6.0.

No ke komo ʻana i ka papahana beta, pono e hoʻokomo mua nā mea nona ka Galaxy A34 i ka polokalamu Samsung Members ma kā lākou mau polokalamu. Mai laila mai, hiki iā lākou ke noi maʻalahi no ka polokalamu beta a kali i ka loaʻa ʻana o ka mea hou ma lalo o ka ʻāpana Software update i kā lākou hāmeʻa.

Ke hahai nei ka polokalamu beta Galaxy A34 One UI 6.0 i nā polokalamu beta kūleʻa i mālama ʻia no ka moʻo Galaxy S23 a me ka Galaxy A54. Ua ʻike ʻia ʻo Samsung no ka hoʻopili ʻana i kāna mau mea hoʻohana i ka hoʻāʻo a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kaʻina hana, e hōʻoia ana i kahi ʻike lako polokalamu paʻa a hoʻomaʻemaʻe ʻia no kāna mau mea kūʻai.

Me One UI 6.0, manaʻo ʻo Samsung e hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana holoʻokoʻa ma o ka hoʻokomo ʻana i nā hiʻohiʻona hou, hoʻomaikaʻi i ka hana a me ka palekana, a me ka hoʻonui ʻana i ka mea hoʻohana. Ma ke ʻano he hōʻano hou i ka One UI 5.5 ma mua, manaʻo ʻia e lawe mai i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi a me kahi nānā hou i ka Galaxy A34.

