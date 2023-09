Ua hui pū ʻo Apple me Samsung no nā Panel OLED ma iPhone 15 Series

Wahi a nā hōʻike hou, e hilinaʻi ʻo Apple iā Samsung e hāʻawi i ka hapa nui o nā panela OLED no kā lākou iPhone 15 e hiki mai ana. Ua hiki mai kēia hoʻoholo ma hope o ka hāʻule ʻana o nā panela OLED o BOE i ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi o Apple, e alakaʻi ana i ka hui ʻAmelika e huli i kāna hoa Korea.

Ma mua, ua manaʻo ʻia ʻo LG a me Samsung e hāʻawi i nā hōʻike LTPO OLED no ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max, ʻoiai ʻo BOE i manaʻo ʻia e hāʻawi i nā panela no nā pale LTPS OLED ma ka iPhone 15 a me iPhone 15 Plus. Eia naʻe, ua ʻike ʻo Apple ʻaʻole i hoʻokō nā huahana BOE i kā lākou mau koi, e koi ana iā lākou e hoʻokaʻawale i kā lākou mau kauoha i ka minuke hope loa. Ua hōʻike ʻia nā lono e loaʻa ana ʻo BOE i nā pilikia me nā puka punch no Face ID, ka hopena i ka hoʻoholo a Apple e hoʻihoʻi i nā kauoha.

Inā hiki i ka BOE ke hoʻoholo i kēia mau pilikia ma ka hopena, hiki iā lākou ke loaʻa i kekahi mau kauoha no nā ʻāpana e hana ʻia ma 2024. Eia naʻe, ʻaʻole maopopo inā hiki iā BOE ke hoʻokō i nā kūlana o Apple.

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e wehe i nā polokalamu iPhone 15 i kēia lā ma 10 AM PDT, a aia kahi kahawai ola no nā mea nānā. Eia ka mea hiki iā mākou ke manaʻo mai nā kelepona iPhone 15 maʻamau a me nā ʻano Pro.

Nā wehewehena:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, kahi ʻenehana hōʻike e hāʻawi ana i nā kala ʻeleʻele a me nā ʻeleʻele hohonu ma ka hoʻopuka pololei ʻana i nā kukui mai nā pika pākahi.

- LTPO: Polycrystalline Oxide Haʻahaʻa Haʻahaʻa, he mana o ka ʻenehana transistor kiʻiʻoniʻoni lahilahi (TFT) e hiki ai ke hoʻomaikaʻi i ka pono o ka mana a me nā helu hoʻomaha hou i nā hōʻike.

- LTPS: Poly-Silicon Low-Temperature, kahi mea semiconductor i hoʻohana ʻia i kekahi mau paneli hōʻike e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke kiʻi a hoʻemi i ka hoʻohana mana.

- Face ID: ʻO ka ʻenehana ʻike maka o Apple i hoʻohana ʻia no ka hōʻoia paʻa ʻana i kā lākou mau polokalamu.

