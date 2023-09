Hōʻike nā mea hoʻohana ʻo Samsung Galaxy Watch 6 i nā pilikia Strap

Ua pilikia nā mea hoʻohana o ka Samsung Galaxy Watch 6 me ka hoʻolālā kaula hou, e hoʻohana ana i kahi pihi ma kahi o kahi pine no ka wehe ʻana. ʻOiai ua manaʻo ʻia ka hoʻolālā hou e hāʻawi i kahi ala maʻalahi no ka hoʻopili ʻana i ke kaula, ua hopena ia i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia.

Ua ʻike kekahi mau mea hoʻohana e hiki ke hoʻokuʻu ʻia ke kaula i ke kaomi ʻana i ka pihi. Hana ʻia kēia i ke kaomi ʻana i ka pulima lima e hoʻāla me ka ʻike ʻole i ke pihi aia ma ka ʻaoʻao o loko o ke kaula. Ua lawe ʻia kēia pilikia e kekahi mau mea nona ka Galaxy Watch 6 ma nā kahua e like me Reddit.

Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻike nā mea hoʻohana āpau i kēia pilikia. ʻAʻole i hōʻike kekahi i nā pilikia me ka hoʻolālā kaula hou. No ka poʻe e loaʻa ana i nā pilikia, ua ʻōlelo kekahi e pale i ke kāʻei ʻana i ka wati ma luna pono o ka iwi lima e hōʻemi i ka pilikia o ke kaomi ʻana i ke pihi.

ʻO kahi hopena kūpono i kēia pilikia, ʻo ia ke hoʻololi hou i nā kaula kahiko e hoʻohana ana i ka mīkini pine, e paʻa mau ana me ka Galaxy Watch 6. Eia hou, hiki ke hoʻohana ʻia nā kaula paʻa pihi hou me nā hiʻohiʻona mua e like me ka Galaxy Watch 5 , hāʻawi i kahi hoʻoponopono kūpono no ka poʻe e kū nei i nā pilikia.

ʻO Samsung Galaxy Watch 6: Nānā o nā hiʻohiʻona

ʻO ka Samsung Galaxy Watch 6 lineup he ʻelua mau hiʻohiʻona: ka Galaxy Watch 6 a me ka Galaxy Watch 6 Classic.

Ua hoʻihoʻi mai ka Galaxy Watch 6 Classic i kahi hiʻohiʻona i aloha ʻia, ka bezel rotating kino, e hiki ai i ka hoʻokele maʻalahi. Hōʻike nā hiʻohiʻona ʻelua i nā hōʻike Super AMOLED mau, 2GB o RAM, 16GB o ka waiho ʻana ma luna, a hāʻawi i nā hola 40 o ke ola pākaukau.

