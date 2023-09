Pehea ʻo Samsung e hoʻonohonoho ai i ka maʻamau no ka Android Smartwatches

Ua puka mai ʻo Samsung ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana smartwatch, ʻoi loa no nā mea hoʻohana Android. ʻOiai ʻo nā mea hana smartwatch ʻē aʻe e hakakā nei e hāʻawi i kahi ʻike paʻa ʻole, ʻo ka Samsung's Galaxy Watch series ke kū nei ma ke ʻano he koho ʻoi loa a hoʻomaʻemaʻe ʻia ke hoʻopili ʻia me kahi kelepona Android.

ʻO ka hanauna hou loa, ka Galaxy Watch 6 a me ka Galaxy Watch 6 Classic, e hōʻike ana i ka hoʻokō o Samsung i ka maikaʻi. Hoʻopuka hou ka Classic Edition i ka bezel rotating i aloha ʻia, e hoʻoikaika i ka hoʻokele ma ka pale paʻa o ka wati.

ʻIke ʻia ka nānā ʻana o Samsung i nā kikoʻī i ka hoʻolālā a me ka hana o nā wati. Hāʻawi nā bezels slimmer i nā wati i kahi hiʻohiʻona ʻoi aku ka liʻiliʻi, a ʻo nā hōʻike nui aʻe e hāʻawi i ka maʻalahi ʻoiai e mālama ana i kahi kapuaʻi paʻa. ʻO ka Galaxy Watch 6 Classic, i hana ʻia me ke kila kila kila kiʻekiʻe, hāʻawi i kahi heft hōʻoluʻolu.

Ma lalo o ka puʻupuʻu, hōʻike ka Galaxy Watch 6 i kahi chip Exynos W930 hou, e piʻi ana i ka 18% wikiwiki ma mua o kona mau mua. Hoʻopili ʻia me ka Google's Wear OS 4 a me ka Samsung's One UI 5 overlay, hāʻawi nā wati i ka pane snappier app a me nā hoʻololi hoʻokele maʻalahi.

No ka hoʻohana piha ʻana i nā hiʻohiʻona olakino o ka moʻo Galaxy Watch 6, ʻōlelo ʻia e hoʻohui i ka wati me kahi kelepona Samsung Galaxy a hoʻokomo i ka mana hou loa o ka polokalamu Samsung Health Monitor. Hāʻawi nā wati i kahi ākea o nā mea hana olakino, me ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai, electrocardiogram (ECG) heluhelu, a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili kino.

Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia i nā hoʻokolohua, ua hoʻihoʻi iki ka heluhelu ʻana o ka puʻuwai o ka Galaxy Watch 6 a me ka Galaxy Watch 6 Classic i nā hopena haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia me nā mea hana ʻē aʻe. Hoʻohui, pono kekahi mau hiʻohiʻona e like me ke aʻo ʻana i ka hiamoe ma kahi o 7 mau lā o ka ʻikepili e hāʻawi i nā ʻike pololei.

Ua hana ʻo Samsung i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ke ola pākaukau. Hiki i ka Galaxy Watch 6 Classic ke mau a hiki i ʻelua lā me ka hoʻohana maʻalahi a loaʻa mau ma kahi o 54% pākaukau i koe ma ka hopena o kahi pōʻai 12-hola. Eia nō naʻe, pono mau ka hoʻopaʻa ʻana i kēlā me kēia lā, ʻoi aku ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka hiamoe hiamoe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻonohonoho ʻo Samsung's Galaxy Watch 6 i kahi kūlana kiʻekiʻe no nā wati akamai Android. ʻO kāna hui pū ʻana me nā kelepona Android, hoʻolālā hoʻomaʻemaʻe, hoʻomaikaʻi i ka hana, a me nā hiʻohiʻona olakino holoʻokoʻa e lilo ia i mea koho maikaʻi loa i ka mākeke smartwatch.

Sources:

Mathur, Vishal. (2023, Kepakemapa 8). Pehea ʻo Samsung e kuhikuhi ai i ka ʻike i wehewehe ʻia e ka lako, lako polokalamu, nā polokalamu a me ka nānā ʻana i hoʻohālike no nā mea hana smartwatch ʻē aʻe. Lawe ʻia mai [kumu]