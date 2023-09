ʻO Samsung Galaxy Watch 6: He wati akamai paʻa me nā hoʻonui liʻiliʻi

ʻO ka Samsung Galaxy Watch 6 ka mea hou loa i ka lineup smartwatch o Samsung. ʻOiai ʻaʻole ia e lawe mai i nā hiʻohiʻona groundbreaking, hāʻawi ia i kahi hoʻolālā nani a me ka ʻike Wear OS maikaʻi loa i loaʻa. Hele mai ka wati i ʻelua nui, 40mm a me 44mm, a loaʻa i kahi hōʻike ʻoi aku ka nui a me ka mālamalama i hoʻohālikelike ʻia i kona mua, ʻo ka Galaxy Watch 5.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Galaxy Watch 6 ʻo ia ka hoʻohālikelike ʻana me nā hāmeʻa Google a me nā polokalamu e like me ka Play Store, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike smartwatch ikaika. Hoʻokomo pū ka wati i nā hiki ke nānā i ke olakino a me ka hoʻoikaika kino, me ka nānā ʻana i ka hana, ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai, a me ka nānā ʻana i ka GPS no nā hana waho e like me ka holo a me ke kaʻa.

Holo ka Galaxy Watch 6 ma ka Google's Wear OS 4 me ka Samsung's One UI Watch 5 overlay, e hāʻawi ana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻemaʻe a ʻoi. Eia naʻe, hoʻokahi palena o ka wati ʻo kāna bezel hiki ke hoʻopā ʻia, hiki ke hilinaʻi ʻole a maikaʻi ʻole, ʻoi loa i nā kūlana e pili ana i ka hou a i ʻole ka momona.

No ka poʻe hoʻoikaika kino, hāʻawi ka Galaxy Watch 6 i nā hiʻohiʻona maʻamau, e like me ka helu ʻanuʻu a me ka nānā ʻana i nā hana. Loaʻa pū kekahi i nā hiʻohiʻona kikoʻī e like me ke ʻano holo kaʻa, ka ʻike ʻana o ka puʻuwai puʻuwai, a me ka ʻike kaʻa kaʻa. Eia naʻe, ʻaʻole pololei ka puʻuwai a me ka pololei o ka GPS e like me nā mea i loaʻa i nā polokalamu mai Garmin.

Ua hoʻolauna pū ʻo Samsung i nā hiʻohiʻona olakino holomua e like me nā ECG i koi ʻia, nā leka hoʻomaopopo ʻole o ka puʻuwai, a me ka ʻike ʻana i ke koko. Eia naʻe, ua kaupalena ʻia kēia mau hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana kelepona Samsung, ʻo ia paha kahi haʻahaʻa no nā mea hoʻohana me nā hōʻailona kelepona ʻē aʻe.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka Samsung Galaxy Watch 6 kahi koho paʻa no ka poʻe e ʻimi nei i kahi smartwatch hilinaʻi a paʻa i nā hiʻohiʻona. ʻAʻole paha ia he hoʻomaikaʻi koʻikoʻi mai kāna mea i hana mua ai, akā hāʻawi ia i ka ʻike Wear OS maikaʻi loa a me kahi ʻano o ke olakino a me ka hoʻoikaika kino.

