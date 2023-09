ʻO Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: He Papa Nui me nā hiʻohiʻona hoihoi

Ua koi hou ʻo Samsung i nā palena o ka nui me kāna papa hou loa, ʻo ka Galaxy Tab S9 Ultra. Me kahi pale 14.6-inch AMOLED nui a me kahi hoʻolālā liʻiliʻi, he hale mana kēia papa i ka wā e pili ana i ka hoʻohana multimedia.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Galaxy Tab S9 Ultra ʻo kāna hōʻike kupanaha. Me ka hoʻonā ʻana o 2,960 x 1,848 a me kahi lākiō hiʻohiʻona 16:10, kūpono ka pale no ka nānā ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a me nā wikiō. ʻO nā waihoʻoluʻu he ʻōniʻoniʻo a ʻālohilohi, a me ka helu hoʻomaha a hiki i 120Hz, hāʻawi ka papa i ka ʻōwili maʻemaʻe a me ka hoʻopili pane pane. Eia kekahi, kākoʻo ka papa i ka HDR10+, e hoʻonui ana i ka ʻike ʻike.

Ma ke ʻano o ka lako, ʻoi aku ka lahilahi o ka S9 Ultra, ʻo ke ana ʻana he 0.21 iniha ka mānoanoa a me ke kaupaona ʻana he 1.6 paona. ʻOiai ʻo kona nui nui, ua hoʻokō ʻo Samsung i ka paʻa a me ka hana maikaʻi. Loaʻa iā ia kahi palapala hōʻoia wai IP68 a me ka lepo, e hoʻohui i ka lōʻihi a me ka maluhia o ka noʻonoʻo no ka poʻe makemake e leʻaleʻa i kā lākou papa ma nā wahi āpau, me kahi kokoke i ka wai.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka S9 Ultra i ka hana leo. Ua hoʻopili ʻo Samsung i nā mea haʻi'ōlelo maikaʻi loa i ka papa, e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ka leo immersive. Inā ʻoe e nānā ana i nā kiʻiʻoniʻoni a leʻaleʻa paha i ke mele, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻike leo ma ka S9 Ultra.

ʻOiai ke hāʻawi nei ka papa i nā hiʻohiʻona hoihoi, hele mai ia me kekahi mau drawbacks. ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia nā polokalamu Android no nā pale ʻoi aku ka nui, a hiki i ka nui o ka papa ke hoʻopōʻino i ka paʻa ʻana no nā manawa lōʻihi. Hoʻohui hou, hele mai ka S9 Ultra me kahi hōʻailona kumu kūʻai nui, e hoʻolilo iā ia i mea hoʻopukapuka no ka poʻe i hoʻonohonoho mua i kahi pale nui a me nā lako ikaika.

I ka hopena, ʻo ka Samsung Galaxy Tab S9 Ultra he papa hoʻohiwahiwa e hāʻawi ana i kahi hōʻike kupanaha, nā lako ikaika, a me nā leo immersive. ʻAʻole paha ia no ka poʻe a pau ma muli o kona nui a me ke kumukūʻai, akā no ka poʻe i manaʻo nui i ka pale nui a me kahi ʻike multimedia kiʻekiʻe, pono e noʻonoʻo ka S9 Ultra.

Nā wehewehena:

- AMOLED: Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode. He ʻenehana hōʻikeʻike e hāʻawi ana i nā waihoʻoluʻu ikaika a me nā lakio hoʻohālikelike kiʻekiʻe.

– IP68: He palapala hōʻoia e hōʻike ana i ke kū ʻana o kahi mea hana i ka wai a me ka lepo.

- HDR10+: He kiʻekiʻe dynamic range (HDR) format e hoʻonui ai i ka maikaʻi ʻike ma o ka hoʻonui ʻana i ka ʻokoʻa a me ka pololei o ke kala.

Puna: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review e Engadget a me CNET