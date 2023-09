Samsung Galaxy S23 FE: He aha ka mea e manaʻo ai mai ka Fan Edition e hiki mai ana

Ua hoʻonohonoho ʻia ka Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) e hoʻomaka i kāna hoʻomaka ʻana i ka hopena o Kepakemapa, a ua hāʻawi mua nā kiʻi leaked iā mākou i kahi sneak peek i kāna hoʻolālā a me nā hiʻohiʻona. Manaʻo ʻia ka hāmeʻa e hiki mai ana e like me ka Galaxy S23, e kaena ana i kahi hōʻike 6.3-inihi me ka 120Hz refresh rate. E hoʻohana ʻia ia e kekahi Snapdragon 8 Gen 1 a i ʻole Exynos 2200 SoC, me 8GB o RAM a me nā koho mālama o 128GB a i ʻole 256GB.

ʻO nā kiʻi leaked, i hōʻike ʻia ma ka pūnaewele hōʻoia TENAA, e hōʻike ana e kaʻana like ka Galaxy S23 FE i kahi hoʻonohonoho kamera hope like me ka Galaxy S23, ʻoiai me kahi hoʻololi liʻiliʻi i ke kau uila. Hōʻike ʻia nā ana o ke kelepona he 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm, a ʻo kona kaumaha ma kahi o 210 grams.

Hōʻike ʻia ka hōʻike ʻana o ka Galaxy S23 FE e ana i ka 6.3 iniha me ka hoʻonā o 2340 × 1080 pixels, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike ʻike ʻike. Manaʻo ʻia e hāʻawi i kahi helu hoʻomaha 120Hz, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā pilina maʻalahi a me ka ʻōwili.

I ka ʻōlelo o ka hana, e lako paha ka Galaxy S23 FE me kahi chipset Snapdragon 8 Gen 1 a i ʻole Exynos 2200 SoC, e pili ana i ka ʻāina. Me ka 8GB o RAM, ua manaʻo ʻia kēia hāmeʻa e hāʻawi i ka multitasking wikiwiki a maikaʻi a kākoʻo i nā noi waiwai.

Loaʻa paha nā koho mālama i nā ʻano like ʻole 128GB a me 256GB, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka waiho ʻana i hoʻonui ʻia. No nā mea hoʻohana e hoʻopaʻa mua i ke kiʻi ʻana i nā kiʻi a me nā wikiō, ʻoi aku ka nui o ka nui o ka mālama ʻana i ke koho.

ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi ʻia nā kikoʻī kikoʻī kikoʻī i nā kiʻi leaked, ʻōlelo ʻia nā lono e hōʻike ʻia ka Galaxy S23 FE i kahi ʻōnaehana kāmela ikaika. Hiki i kēia hoʻonohonoho hoʻonohonoho ke hoʻokomo i kahi mea ʻike mua 50-megapixel, lens telephoto 8-megapixel, a me ka lens ultra-wide 12-megapixel. Hiki i ka poʻe ʻoliʻoli ke manaʻo i kahi pahupaʻi kiʻi mua 10-megapixel, i hoʻonohonoho pono ʻia i loko o kahi ʻoki puʻu-punch i waena.

No ke kākoʻo ʻana i ka hoʻohana lōʻihi ʻana, manaʻo ʻia ka Galaxy S23 FE e hele mai me kahi pākaukau 4370mAh a me ke kākoʻo hoʻopiʻi wikiwiki 25W.

Ma ka mua o ka polokalamu, e holo paha ka polokalamu ma ka Android 13-based One UI 5.1, e hāʻawi ana i ke komo i nā hiʻohiʻona polokalamu hou a me nā hoʻomaikaʻi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hoʻohiki ʻo Samsung Galaxy S23 FE e lilo i mea hoʻohui hoihoi i ka moʻo Fan Edition me kāna hōʻike hoʻohiwahiwa, ka hana ikaika, a me ka hiki ke kiʻi paʻi kiʻi.

