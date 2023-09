ʻO Samsung Galaxy S23 FE 5G: Ke kumu kūʻai, nā kikoʻī, a me ka lā i hoʻokuʻu ʻia

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Samsung e hoʻokuʻu i ka Galaxy S23 FE 5G ma ke ʻano he koho hoʻolimalima kālā i kāna moʻo nui ʻo Galaxy S23. ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia ka lā hoʻokuʻu mana, ua ʻike ʻia ka lima lima ma nā pūnaewele hōʻoia, e hōʻike ana ua kokoke mai ka hoʻokuʻu ʻana. Hōʻike ka leak hou loa i ke kumukūʻai a me nā koho mālama o ka Galaxy S23 FE 5G.

Wahi a tipster Abhishek Yadav, e kūʻai ʻia ka Galaxy S23 FE 5G ma Rs. 54,999 no ka 128GB waiho ʻokoʻa a me Rs. 59,999 no ke kumu hoʻohālike 256GB ma India. Hoʻonoho kēia i ka Galaxy S23 FE 5G ma ke ʻano he koho kūpono loa e hoʻohālikelike ʻia i ka Galaxy S23 maʻamau, e hoʻomaka ana ma Rs. 74,999.

Hōʻike ʻia ka Galaxy S23 FE 5G e hōʻike i kahi hōʻike 6.4-inch Dynamic AMOLED me kahi 120Hz refresh rate. Manaʻo ia e holo ma ka Android 13 a loaʻa i ʻehā mau makahiki o ka hoʻonui ʻana o OS a me ʻelima mau makahiki o nā pale palekana. Hiki ke hoʻohana ʻia ka hāmeʻa e kahi Exynos 2200 SoC, ʻoiai ua ʻōlelo ʻia ka ʻano US e hele mai me ka Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Ma ke ʻano o ka hiki ke kāmela, manaʻo ʻia ka Galaxy S23 FE 5G e pāʻani i kahi hoʻonohonoho kamera hope ʻekolu me kahi kāmela mua 50-megapixel, kahi kāmela lua 8-megapixel, a me kahi kāmela telephoto 12-megapixel. No ka selfies, hiki iā ia ke hōʻike i kahi kāmeʻa mua 10-megapixel. Ua ʻōlelo ʻia ka mana o ka pākaukau he 4,500mAh a ke manaʻo ʻia nei e kākoʻo ke kelepona i ka hoʻopiʻi uea ma 25W a me ka hoʻopiʻi uila.

Manaʻo ka Galaxy S23 FE 5G e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi aʻo ka hāʻawi ʻana i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi a me nā kikoʻī i loaʻa i ka moʻo nui o Galaxy S23. Me kāna kumu kūʻai hoʻokūkū a me nā kikoʻī hoihoi, hiki ke hoʻowalewale i nā mea kūʻai aku e ʻimi ana i kahi kelepona kiʻekiʻe ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa.

