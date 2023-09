Hoʻopili ʻo Samsung Galaxy A54 i kahi papahana UI 6 Beta

Ua hoʻokomo hou ʻo Samsung i ka Galaxy A54 i kāna polokalamu Android 14-based One UI 6 Beta. Hāʻawi kēia hana i nā mea hoʻohana e hoʻāʻo i ka hōʻano hou o ka polokalamu a hāʻawi i nā manaʻo koʻikoʻi ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana.

No ke kākau inoa ʻana i ka papahana One UI 6 Beta, hiki i nā mea nona ka Galaxy A54 ke hoʻokele i ka polokalamu Samsung Members ma kā lākou mau polokalamu. Ke ʻae ʻia kā lākou noi, hiki iā lākou ke hoʻoiho a hoʻokomo i ka hoʻopou hou ʻana o One UI 6.0 beta ma ke komo ʻana i nā Settings o ke kelepona a me ka hoʻokele ʻana i ka papa kuhikuhi Software update.

He mea nui ia e hoʻomaopopo ma ke ʻano he mana beta, hiki i ka polokalamu ke loaʻa nā pōpoki i hiki ke hoʻopilikia i ka ʻike mea hoʻohana. No laila, ʻōlelo ʻia e pale aku i ka hoʻokomo ʻana i ka polokalamu beta ma nā polokalamu mua, no ka mea ʻaʻole paʻa e like me ka hoʻokuʻu kūhelu.

I kēia manawa, loaʻa wale ka One UI 6.0 beta update no ka Galaxy A54 ma South Korea. Eia naʻe, manaʻo ʻia e ʻōwili ʻia i nā mākeke ʻē aʻe i ka wā e hiki mai ana, e ʻae ana i nā mea hoʻohana hou aʻe e ʻike i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi e hele mai ana me ka hōʻano hou o ka polokalamu.

Hōʻike ka polokalamu One UI 6 Beta i ka hoʻokō ʻana o Samsung i ka hāʻawi ʻana i kāna mau mea kūʻai aku i ka ʻike lako polokalamu maikaʻi loa. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā mea hoʻohana i ke kaʻina hoʻāʻo, hiki iā Samsung ke hoʻomaopopo a hoʻoponopono i nā pilikia a i ʻole like ʻole ma mua o ka hoʻokuʻu hope ʻana o ka polokalamu.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻokomo ʻana o ka Galaxy A54 i ka papahana One UI 6 Beta he nūhou hoihoi no nā mea hoʻohana Samsung, no ka mea e hāʻawi iā lākou i ka manawa e hoʻāʻo ai i nā hiʻohiʻona hou a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i kahi mana o ka polokalamu.

Puna: [Korean source]