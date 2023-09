Hoʻopau ʻo Jagex i nā hiʻohiʻona Pay-to-Win mai ka Hero Pass o RuneScape

By

Ua pane aku ka mea hoʻomohala RuneScape ʻo Jagex i ka backlash mai ke kaiāulu o ka pāʻani a wehe i nā mea hoʻopaʻapaʻa uku-i-lanakila mai kāna Hero Pass hou. ʻO ka Hero Pass, i kūʻai ʻia ma ke ʻano he "pūnaewele uku mau," i loaʻa i nā manaʻo maikaʻi ʻole mai nā mea pāʻani, e pili ana i ka hiki ke kūʻai aku i nā Underworld Emblems a me nā pae i loko o ka pass. Eia kekahi, ʻo nā hoʻololi ʻana i nā buff maʻiʻo a me ka ʻōnaehana Daily Challenge ua hoʻoulu ʻia ka ʻoluʻolu ma waena o ka waihona mea pāʻani.

Ua hoʻokuʻu mua ʻo Jagex i kahi mea hou e pane ai i ka manaʻo o ka mea pāʻani akā ua hoʻomaopopo koke ʻo ia i kā lākou hewa i kahi mea hou, me ka ʻōlelo ʻana, "Ua hana hewa mākou." Hoʻomaopopo ka mea hoʻomohala i ka hoʻomaka ʻana o ka Hero Pass i hoʻokaʻawale a hoʻonāukiuki i nā mea pāʻani he nui a kala aku i kā lākou kuhi hewa. Ua ʻae ʻo Jagex i kēia manawa i ka pono e hoʻolohe i ke kaiāulu, e noʻonoʻo i kā lākou hana, a e hana i nā loli kūpono.

No ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo, ua hana koke ʻo Jagex i nā hoʻololi wikiwiki i ka pāʻani. Ua wehe koke ʻia ka hiki ke kūʻai aku i nā pae Hero Pass a me Underworld Emblems, ʻoiai e hoʻopau loa ʻia nā buffs mai ka Hero Pass i kēia pule aʻe. Eia kekahi, ʻaʻole e hoʻokomo hou ʻia nā XP buffs i ke ala uku Premier a loaʻa wale ma o ka pāʻani no nā mea pāʻani āpau. E hoʻihoʻi hou ʻia ka ʻōnaehana Daily Challenge i nā pule e hiki mai ana, a e hoʻohālikelike ʻia nā makana Hero Pass i mea e hiki ai iā lākou ke maʻalahi.

Manaʻo ʻo Jagex e kūkulu hou i ka hilinaʻi me ke kaiāulu ma o kēia mau hoʻololi, me ka ʻike ʻana i ka pule i hala aku nei ua hoʻopilikia nui i ka pilina mea pāʻani-hoʻomohala. Hiki i nā mea pāʻani ke ʻoluʻolu ʻole i kā lākou Premier Pass kūʻai ke ʻimi i ka hoʻihoʻi ma ke kelepona ʻana i ke kākoʻo o ka mea kūʻai aku.

ʻOiai ua hoʻokipa ʻia kēia hōʻano hou e ke kaiāulu holoʻokoʻa, ua ʻae ʻo Jagex e hiki ke hoʻololi i ka wā lōʻihi. Hoʻolālā lākou e hana pū me ke kaiāulu e noʻonoʻo hou a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻolālā ʻana o ka Hero Pass, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā loli i hana ʻia me nā manaʻolana a me nā makemake o nā mea pāʻani.

