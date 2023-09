ʻO Nintendo Switch 2 Rumor: Hōʻike ʻia ka hanu o ka Wild Demo i nā kiʻi maikaʻi a me nā manawa hoʻouka

Ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i ka console aʻe a Nintendo, i kapa ʻia ʻo 'Switch 2'. Wahi a nā hōʻike mai Eurogamer a me VGC, ua loaʻa i nā mea hoʻomohala koho ka manawa e demo ai i ka console i ka wā Gamescom 2023. Ua hōʻike ka demo i kahi mana hoʻonui o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ʻoiai ʻaʻole i hāʻawi ʻia nā kikoʻī o nā hoʻomaikaʻi i kēlā manawa.

Ua puka mai nā kikoʻī hou ʻia mai kahi podcast Nate the Hate hou. Ua ʻōlelo ka mea hoʻokipa ua hōʻike ʻo Gamescom tech demo i ka hanu o ka Wild e holo ana ma 4K 60fps, me ka hoʻomaikaʻi kaulana ʻo ia ka hoʻopau ʻana i nā manawa ukana. He mea nui ka wehewehe ʻana ʻaʻole manaʻo kēia mau lono e hoʻokuʻu hou ʻia ke poʻo inoa hoʻolaha Switch me ka hāmeʻa e hiki mai ana. Akā, ua hoʻohana ʻia e hōʻike i nā holomua ʻenehana o ka mea pani.

Aia kekahi mau ʻōlelo e hoʻohana ana ka demo tech i ka DLSS 3.5, ka ʻenehana hoʻonui ʻo AI i ka manawa maoli o Nvidia. Eia naʻe, ʻaʻole maopopo inā ua hoʻohana ka demo i ka hiʻohiʻona piha o ka mana 3.5, e like me ka hanauna frame. ʻO ka hoʻokomo ʻana o DLSS he kumuhana o ka manaʻo no ka mea hoʻololi Switch no kekahi mau makahiki, a ʻo ka haʻi ʻana o ka mana 3.5 he mea hoihoi loa ia.

I ka wā o ke kamaʻilio podcast, ua ʻōlelo ka mea hoʻokipa ʻo Malaki 2024 ka lā hiki ʻoiai ʻaʻole maopopo inā pili kēia i kahi lā hōʻike a hoʻokuʻu paha. ʻO nā lono mua ma mua o kēia makahiki ua manaʻo ʻia kahi hoʻokuʻu hope o 2024 no ka Switch 2.

He mea nui ia e hoʻomaopopo ʻaʻole i hōʻoia ʻia kēia mau lono e Nintendo i kēia manawa. Hoʻokumu ʻia ka ʻike ma nā kumu a me nā lono. Eia kekahi, inā pololei kēia mau kikoʻī, pono ia e noʻonoʻo i ka demo tech i hōʻike ʻia ma Gamescom ʻaʻole paha e hōʻike i nā hiʻohiʻona o ka console hope.

Ke hoʻomau nei kēia mau lono, hauʻoli ka noʻonoʻo ʻana i nā hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia o ka Breath of the Wild ma ka 'Switch 2'. Eia nō naʻe, a hiki i ka hoʻolaha kūhelu ʻana e Nintendo, pono e lawe ʻia kēia mau lono me ka paʻakai.

