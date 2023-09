LKCMedicine e hoʻolauna hou aku i nā papahana AI a me Digital Health

Ua hoʻolaha ʻo Nanyang Technological University Singapore e hoʻohui i nā ʻike papa e pili ana i AI a me ke olakino kikohoʻe i ka haʻawina o ka Lee Kong Chian School of Medicine. E hoʻomaka ana i ka makahiki e hiki mai ana, e hoʻohui ʻia ke olakino kikohoʻe ma ke ʻano he papa kūʻokoʻa i loko o ka papahana Bachelor of Medicine a me Bachelor of Surgery papahana ʻelima makahiki. ʻO kekahi o nā papa e hoʻokomo ʻia ʻo ia ka ʻepekema data olakino, data analytics, a me AI.

Ke manaʻo nei ka papa hana hou e hāʻawi i nā haumāna i kahi kumu paʻa i ka hopena kūpono a me ke kānāwai o AI a me nā ʻikepili mālama olakino. E ʻike pū ʻia nā haumāna i ka AI a me nā ʻenehana lapaʻau e like me ke telehealth, nā polokalamu olakino a me nā lole komo, a me nā lāʻau lapaʻau pilikino. ʻO ka pahuhopu ka hoʻolako ʻana i nā haumāna me ka ʻike pono a me nā mākau e lilo i mea hoʻohana ʻike a hilinaʻi i ka ʻenehana i kā lākou ʻoihana lapaʻau e hiki mai ana.

Ma waho aʻe o nā maʻiʻo papa hou, e kau ana ke kula lapaʻau i nā mea hana hoʻonaʻauao ʻenehana. E hoʻohana ʻia ka Virtual Reality (VR) e aʻo i ka ʻōnaehana cardiorespiratory, a e hoʻohana ʻia nā e-simulators no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā moʻolelo olakino (EMR). Na kēia mau mea hana e hoʻonui i ka ʻike a me ka hoʻohana pono ʻana o nā haumāna i ka ʻenehana lapaʻau.

No ka hoʻokō ʻana i nā ʻano ʻenehana o ka haʻawina, e hoʻonui ʻia nō hoʻi ke ʻano o nā mea lapaʻau i hoʻohui ʻia i loko o ka papahana. ʻO kēia ka manaʻo e hoʻolako i nā haumāna me nā mākau kumu e hana koʻikoʻi me ka ʻenehana, hoʻokele i ka maopopo ʻole o ka lāʻau lapaʻau, a hoʻololi i nā loli i ka hana mālama olakino.

Sources:

– Nanyang Technological University Singapore

– Ke Kula Lapaau o Lee Kong Chian

Ua inoa ʻo Philips APAC i Luna Hoʻokele Hou

Ua koho ʻo Royal Philips iā Peter Quinlan i luna hoʻokele hou o Philips Asia-Pacific. ʻO Quinlan, he luna lōʻihi o ka hui, alakaʻi mua iā Philips 'MR, CT, a me nā ʻoihana kiʻi kiʻi X-ray diagnostic ma APAC, Iapana, India, Latin America, a me ka Middle East a me ʻApelika.

ʻO Quinlan ka ʻike nui a me ke akamai i loko o ke kahua ʻenehana olakino ua lilo ʻo ia i moho kūpono no ka hana. Ua hilinaʻi ʻo Philips i kona hiki ke alakaʻi i ka hui APAC i ka holomua hou. ʻO ka makemake o Quinlan no ka hāʻawi ʻana i ka mālama ola kino e kūlike me ka manaʻo o Philips e hoʻomaikaʻi i ke olakino a me ka maikaʻi o nā kānaka.

ʻIke ʻo Royal Philips i kēia koho he manawa koʻikoʻi i ka hoʻololi kikohoʻe o ka mālama olakino ma APAC. Ma o kā lākou mau hoʻonā hana hoʻohui, nā ʻōnaehana pili akamai a me nā mea hana, a me nā diagnostics integrated, makemake ʻo Philips e hoʻonui i ka huahana, hoʻomaikaʻi i nā hopena, a hoʻonui i ka ʻike holoʻokoʻa o ka maʻi a me nā limahana. Manaʻo ʻo Quinlan i ke kūkulu ʻana i nā pilina ikaika me nā mea kūʻai aku a me nā mea pili i ka ʻāina.

Sources:

– Royal Philips

ʻO Yashoda Group of Hospitals Partners me Fujifilm no ka Enhanced Endoscopy Training

Ua hui pū ʻo Yashoda Group of Hospitals me Fujifilm India e hoʻokumu i kahi kahua hoʻomaʻamaʻa a me ka noiʻi no ka endoscopy GI maʻamau a kiʻekiʻe. Hāʻawi kēia hale hana i nā gastroenterologists me ka manawa e noho hou i nā ʻenehana hou loa i ka endoscopic ultrasound, ERCP, ʻekolu o ka endoscopy space, a me ka diagnostic endoscopy.

Ke manaʻo nei ka hui e hoʻonui i nā mākau a me ka ʻike o nā kauka ma ke kahua o ka endoscopy. Hāʻawi ka hale hoʻomaʻamaʻa i nā papahana a me nā papa like ʻole e hōʻoia i ka lako pono o nā kauka e hoʻokō i nā koi o kā lākou mau maʻi. Eia kekahi, e hāʻawi pū ka hale hana i nā papahana hoʻomaʻamaʻa a me ka nānā ʻana i nā kauka mai nā wahi a pau o Asia-Pacific.

Sources:

– ʻO Yashoda Pūʻulu o nā Halemai

– Fujifilm India

Hoʻolaha ʻo Apollo Telehealth i nā lawelawe ulia pōpilikia a me ICU ma NTPC

Ua hoʻolauna ʻo Apollo Telehealth i nā lawelawe pilikia a me ka ICU ma o telemedicine i ʻeiwa mau mea hoʻomohala mana o ka National Thermal Power Corporation (NTPC). ʻO ka pahuhopu e hoʻokokoke aku i ka mālama olakino i ka limahana NTPC, e hoʻonui i ka palekana a me ke komo ʻana i ka mālama olakino.

ʻAʻole loaʻa nā lawelawe TeleEmergency a me TeleICU i nā limahana akā ua hoʻonui ʻia i ko lākou ʻohana. Mālama kēia hana i ka mālama olakino maikaʻi a me ke kōkua koke i ka poʻe e hana ana ma nā mea kanu mana. E kōkua nā lawelawe telemedicine a Apollo Telehealth i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hopena olakino a hāʻawi i nā hana lapaʻau i ka manawa e pono ai.

Source:

- Apollo Telehealth

– National Thermal Power Corporation (NTPC)