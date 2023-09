Hoʻolaha ʻo Ridley i ka Falcn RS hou: He Paʻa Paʻa Kaʻa Kaʻapuni

Ua wehe ʻo Ridley i kāna mea hou loa i kāna laina kaʻa kaʻa, ka Falcn RS. Hoʻolālā ʻia kēia kaʻa kaʻa hou e lilo i mīkini hana holoʻokoʻa, hiki ke lawelawe i nā ʻano heihei alanui. Manaʻo ʻo Ridley e hana i kaʻa kaʻa e hoʻohui i kahi pūʻolo māmā me nā pono aerodynamic.

Ua hoʻolālā ʻia ka Falcn RS me ka manaʻo nui i ka ratio "aero to weight", e hōʻoiaʻiʻo ana e like ka aerodynamic o ke kaʻa me ka ʻole o ka hoʻonui ʻana i ke kaumaha. Ua hoʻokō ʻia kēia ma o ka noʻonoʻo pono ʻana i ka hoʻolālā ʻana o ke kaʻa, ka pale ʻana i nā mea pono ʻole a me nā ʻano o ka ʻāhiu. Wahi a Ridley, hāʻawi ka Falcn RS i ka hana aerodynamic like me ka Noah aero bike akā me ke kaumaha e like me ka mīkini piʻi Helium.

ʻOi aku ma mua o 100 grams ma mua o ka Helium, ʻo ka Falcn RS ke kaena holoʻokoʻa ma kahi o 7.4kg. ʻO ke kaumaha o ke kiʻi ma kahi o 825 grams, aʻo ka fork e hele mai i 380 grams. Hoʻohui ʻia, ua hoʻolālā ʻia ka Falcn RS e hoʻokipa i nā kaila 28mm, me ka hiki ke hoʻopili i nā kaila 34mm, kūpono ia no nā cobbles a me ka tarmac maʻemaʻe.

Ua alakaʻi ʻo Ridley i nā hoʻāʻo nui ma kāna pūnana makani ponoʻī e hoʻokō i ka aerodynamics o ka Falcn RS. ʻO ka ʻaoʻao mua o ke kaʻa kaʻa, me ka puʻu poʻo hohonu a me ka lei aliʻi, ua loaʻa ka manaʻo nui e hōʻemi i ka huki. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka haunaele i ke kahe ʻana o ka ea ma luna o ke kaʻa, ua ʻōlelo ʻo Ridley ua loaʻa iā ia kahi hōʻemi 10% o ka huki ʻana i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻolālā ʻana o Falcn fork kumu.

Hōʻike ka Falcn RS i kahi pūʻulu helu geometry hou i hoʻāʻo ʻia e nā poʻe holo lio Lotto-Dstny WorldTour. Ua ʻōlelo ʻo Ridley, ʻo kēia mau helu ke kau nei i kahi kaulike ma waena o ka wikiwiki, ka hoʻoulu ʻana, a me ke kūpaʻa. Hoʻolako ʻia ke kaʻa kaʻa me kahi ʻāpana kalapona kalapona Forza i hoʻohui ʻia a me ka lima lima, e hāʻawi ana i ka poʻe holo me kahi 75mm hiki a me 130mm hāʻule, a me ka lapalapa ʻelima degere.

Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka Falcn RS me ka 1x a i ʻole 2x drivetrain a hāʻawi i kahi ʻano o nā koho maʻamau, me ka pena maʻamau a me nā koho ʻāpana. I kēia manawa, loaʻa ke kaʻa holo piha i ʻekolu mau hiʻohiʻona, e hōʻike ana iā SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, a me Shimano 105 Di2 groupsets.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka Ridley Falcn RS i kahi koho maʻalahi a kiʻekiʻe no ka poʻe holo alanui, me kāna hoʻolālā māmā, nā hiʻohiʻona aerodynamic, a me nā koho maʻamau.

