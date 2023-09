Super Bomberman R 2: ʻOi aku ka leʻaleʻa pahū ma ka Nintendo Switch

ʻO Super Bomberman R 2 kahi pāʻani pāʻani piha i ka hana no ka Nintendo Switch, kūpono no ka poʻe e ʻimi nei i kahi leʻaleʻa pahū me nā hoaaloha. He kuʻi pololei ia i ka Super Bomberman R mua a hāʻawi i nā mea hou aʻe o ka pāʻani addictive like i hoʻokō ai i kāna mea ma mua.

Hoʻolālā ʻia ka pāʻani e pāʻani ma ke ʻano Multiplayer, e ʻae iā ʻoe e komo i nā kaua ikaika me nā hoaaloha. Hana ʻia nā pāʻani ma luna o ka papa grid-based, kahi o ka pahuhopu ʻo ia ka mea pāʻani hope loa e kū ana. Pono ʻoe e hoʻonohonoho pono i nā pōkā manawa e hoʻopau ai i kou mau hoa paio, ʻoiai e pale ana i ka puhi ʻana iā ʻoe iho i ke kaʻina hana.

He mea maʻalahi ke kiʻi ʻana i ka pāʻani akā hāʻawi i kahi kaupaku akamai kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā pāʻani he hoihoi a paʻakikī. Hoʻopiha ʻia kēlā me kēia papa me nā paia hiki ke hoʻopau ʻia, e hana ana i kahi kahua pāʻani ikaika e ulu ana me kēlā me kēia hana. Hoʻopuehu ʻia nā mana i loko o ka pāʻani, e hāʻawi ana i nā mea hoʻonui i ka wikiwiki, ka nui o ka pōkā, a me ka helu o nā pōpoki hiki iā ʻoe ke kau. Hoʻohui kēia mau mana mana i kahi papa hoʻolālā ʻē aʻe i ka pāʻani, no ka mea, pono e hōʻiliʻili nā mea pāʻani iā ​​​​lākou e loaʻa ai kahi pōmaikaʻi.

Hoʻokomo ʻo Super Bomberman R 2 i nā ʻano hou e mālama i nā mea hou a hoihoi. ʻO ke ʻano Bomberman 64 kahi ʻano kaua royale-style, kahi e hoʻokūkū ai nā mea pāʻani 64 ma nā papa ʻokoʻa. Ke holo nei ka pāʻani, pono e pakele nā ​​mea pāʻani i nā papa kokoke, e hopena i nā kaua ikaika a ʻike ʻole ʻia. ʻO kekahi ʻano, i kapa ʻia ʻo Crystals, e hoʻokaʻawale i nā mea pāʻani i nā hui e hoʻokūkū ana no ka hoʻomalu ʻana i nā kristal i hoʻopuehu ʻia a puni ka papa. Hoʻokaʻawale ʻia nā mea pāʻani no ka nui o nā kristal a lākou e hōʻiliʻili ai, e alakaʻi ana i nā manawa hoihoi o ka hoʻokūkū ma waena o nā hoa hui.

ʻO ka hoʻohui kūʻokoʻa i Super Bomberman R 2 ʻo ia ke ʻano o ka Castle, kahi e lilo ai kekahi mea pāʻani i mōʻī a pono e pale i ko lākou wahi paʻa i kahi hui a hiki i 15 mau mea pāʻani. Hiki i ka mō'ī ke komo i kahi papa nui i piha i nā pahele a me nā pilikia, ʻoiai e hana pū ka hui e hōʻiliʻili i nā kī a wehe i nā pahu waiwai. Hāʻawi kēia ʻano i kahi ʻike pāʻani asynchronous kūʻokoʻa a hiki i nā mea pāʻani ke hana i kā lākou mau papa ponoʻī, e hoʻohui i kahi mea o ka hoʻokumu a me ka hana maʻamau.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo Super Bomberman R 2 kahi pāʻani pāʻani leʻaleʻa loa ma ka Nintendo Switch. ʻO kāna pāʻani addictive, nā ʻano ʻano like ʻole, a me nā hiʻohiʻona Multiplayer he mea pono ia no nā poʻe Bomberman a me nā mea e ʻimi nei e hauʻoli me nā hoaaloha.

Sources:

– Super Bomberman R 2 Paena Pūnaewele