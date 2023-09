ʻO Porsche 911 Carrera T: He ʻike hoʻokele māmā a maʻemaʻe

Ua hoʻi ka Porsche 911 Carrera T no ka hanauna 992 a hāʻawi i kahi ʻike hoʻokele kūikawā o ka purist. Hoʻoulu ʻia e ke kaʻa homologation māmā 1968 911 T, ua hoʻonohonoho ʻia ka Carrera T ma waena o nā hiʻohiʻona Carrera a me Carrera S. Hōʻike ia i nā hiʻohiʻona pili i ka hana maʻamau i mālama ʻia no nā hiʻohiʻona 911 kiʻekiʻe.

ʻO ka mana o ka Carrera T he 3.0-lita māhoe-turbocharged flat-six engine me 379 horsepower a me 331 lb-ft o ka torque. Hoʻohui ʻia ia me kahi pahu pahu manual ʻehiku-wikiwiki e like me ka maʻamau, me ke koho o ka hoʻouna ʻana i ka PDK ʻewalu wikiwiki. ʻO ke kaumaha o ka Carrera T ma kahi o 100 mau paona ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka Carrera maʻamau e hoʻomaikaʻi i nā ana hoʻōla kaumaha e like me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kani ʻana, kahi holoi ʻana o ka noho hope (hiki ke hoʻihoʻi ʻia me ka uku ʻole), ke aniani māmā, a me kahi pākahi liʻiliʻi.

Hele mai ka Carrera T me ka ʻōnaehana hoʻokuʻu ʻana o PASM i hoʻokani ʻia e Porsche, kahi ʻokoʻa hope hope o ka torque-vectoring, a me kahi ʻōnaehana hoʻopau haʻuki ikaika. Hōʻike pū ia i kahi huila 20- a me 21-inihi, ka pūʻolo Sport Chrono, a me ka hoʻokele axle koho. Hoʻokaʻawale ʻia ka waho e ka Agate Grey trim a me nā decals ʻaoʻao.

I loko o ke keʻena, hāʻawi ka Carrera T i kahi ala no-nonsense me nā noho haʻuki a me ke koho no nā noho hoʻololi 18-ala a i ʻole nā ​​bākeke kalapona piha. ʻOiai ʻo ka hana hoʻohaʻahaʻa kaumaha e hoʻohauʻoli i ka hale kaʻa, ʻo Carrera T ka mea hoʻokele maikaʻi i kēlā me kēia lā me ka holo ʻoluʻolu a me ka maʻalahi o ka hoʻokele ʻana i ke kaʻa.

Ma ke alanui, hāʻawi ka Carrera T i ka hana hoʻohiwahiwa me ka sprint i 60 mph i 4.3 kekona me ka lawe lima a i ʻole 3.8 kekona me ka PDK. ʻO kāna chassis maikaʻi, hoʻokele pololei, a me ka nele o ka bloat e ʻae i ka pololei o ka ʻoki a me ka hilinaʻi ma nā ʻāpana ʻenehana, e hauʻoli loa ia ma nā alanui wili.

ʻOiai ʻaʻole hiki i ka Carrera T ke hōʻea i nā mea hiki ke nānā pono i ke mele o nā hiʻohiʻona o Porsche's GT, hāʻawi ia i ka hoʻokokoke a me ka hauʻoli ma ke ala kūpono. Me kāna hana māmā a me nā hiʻohiʻona hana, hāʻawi ʻo Carrera T i kahi ʻike hoʻokele maʻemaʻe no ka poʻe hoihoi.

Nā Puna: Automotive News, Porsche Cars North America