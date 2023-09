30XX: He Hoʻohanohano Pono iā Mega Man X

Ua hōʻemi paha ʻo Capcom i kāna hana ʻana i nā pāʻani hou i ka franchise Mega Man, akā mālama ʻo Battery Staple Games i ka ʻuhane o ka moʻo me kāna hoʻokuʻu hou loa, 30XX. Kūkulu ʻia kēia pāʻani roguelite ma luna o kona mea mua, 20XX, e hāʻawi ana i ka holomua holoʻokoʻa a me ka hoʻohanohano kūpono i ka Mega Man X aloha.

ʻO ka pāʻani pāʻani ma 30XX e hahai ana i ke kumu hoʻohālike o ka moʻo Mega Man X maʻamau. Holo nā mea pāʻani a pū i nā pae ʻewalu i hoʻopaʻa ʻia, e pau ana kēlā me kēia me kahi hakakā paʻakikī. Ma ke ala, hōʻiliʻili lākou i nā mea kaua hou a me nā mana ma hope o ka lanakila ʻana i kēlā me kēia haku. Eia naʻe, ʻo ka ʻokoʻa kūʻokoʻa ma 30XX ʻo ia nā pae i hana ʻia ma ke kaʻina hana, e hāʻawi ana i kahi ʻike ʻē aʻe me kēlā me kēia holo. Nui nō hoʻi nā hoʻomaikaʻi i loaʻa e kōkua i ke kaulike ʻana i nā pilikia. Hiki i nā mea pāʻani ke koho ma waena o ʻelua mau mea pāʻani, ʻo Ace lāua ʻo Nina, nāna i hoʻohālikelike i nā kiʻi kiʻi o Zero a me X mai ka pūʻulu Mega Man X.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o 30XX ʻo kāna mau mana maʻalahi a pane. He mea koʻikoʻi kēia pae o ka pololei i ka pāʻani e hilinaʻi nui ana i ka mākaukau a me ka pololei. ʻOiai ka wikiwiki o ka hana, mālama ka pāʻani i nā helu kikoʻī a me ka ʻenehana neʻe i manaʻo ʻia. He agile nā ​​kiʻi a hiki ke hoʻokele i nā mea pilikia me ka maʻalahi.

Ma kēlā me kēia pae, hiki i nā mea pāʻani ke ʻike i nā "Augs" e hoʻonui ai i ko lākou ʻano no ka lōʻihi o ka holo. Hoʻopili kēia mau ʻAukake mai ka hoʻonui ʻana i nā mea hōʻino i ka hāʻawi ʻana i nā pale e hoʻopaʻa i ka pōʻino. Ma kahi o 240 ʻAukake e ʻike ai, loaʻa ka manawa kūpono no nā mea pāʻani e hoʻokolohua me nā ʻano hana like ʻole. Eia hou, hiki i nā mea pāʻani ke loaʻa i nā "Cores," ʻo ia nā ʻāpana pale e hāʻawi i nā mana hou, e like me ka lele pālua a i ʻole nā ​​​​hovers pōkole. Pono kēia mau mea no ke ola ʻana i nā pae hope o ka pāʻani.

Ke nalowale nā ​​​​mea pāʻani i ka holo, hoʻi lākou i ka hub a hiki ke hoʻolilo i ke kālā i kapa ʻia ʻo Memoria ma nā hoʻonui mau. Hoʻomaka kēia mau hoʻomaikaʻi mai ka hoʻomaka ʻana i ke olakino a me ka ikaika i ka loaʻa ʻana o nā koho pae hou aʻe ma hope o ka lanakila ʻana i kahi luna. Hoʻonui kēia ʻōnaehana meta-progression i ke kahua pāʻani a hoʻohui i kahi pahuhopu ʻē aʻe no nā mea pāʻani e hoʻoikaika ai.

Hoʻokomo ʻo 30XX i kahi ʻano hou i kapa ʻia ʻo Mega Mode, e hāʻawi ana i kahi ʻike platforming maʻamau. ʻOiai e hana ʻia nā pae, ʻo nā hoʻāʻo ʻana ma hope o ka hāʻule ʻana e ʻae i nā mea pāʻani e holo i ka pae like i kēlā me kēia manawa. ʻO kēia hiʻohiʻona e hiki ai i nā mea pāʻani ke hoʻomaʻamaʻa a aʻo i nā hoʻolālā pae, e hoʻomaikaʻi i ka poʻe makemake i kahi ʻike liʻiliʻi.

Ma waho aʻe o ka ʻike pāʻani hoʻokahi, hāʻawi ʻo 30XX i ke ʻano co-op no ka moe a me ka multiplayer pūnaewele. ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana, ʻoi aku ka hauʻoli o ka loaʻa ʻana o kahi ʻano ʻē aʻe e hōʻiliʻili i nā mea maikaʻi a lanakila i nā luna ma mua o nā hemahema liʻiliʻi. Aia kekahi ʻano kaiāulu kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke leʻaleʻa i nā pae i hoʻolālā ʻia e nā hoa pāʻani, e hāʻawi ana i nā ʻike hou aʻe a me nā mea hiki ʻole.