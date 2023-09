Resistor: He pāʻani pāʻani hoʻokūkū CaRPG piha i ka leʻaleʻa e hoʻohui i ka heihei a me ka hoʻokūkū

Hoʻonohonoho ʻia kahi pāʻani heihei hou a hoihoi i kapa ʻia ʻo Resistor e hoʻihoʻi i ka leʻaleʻa a me ka hauʻoli i ke ʻano. Hoʻokumu ʻia ma ke ʻano he CaRPG (Car Role Playing Game), hāʻawi ʻo Resistor i nā mea pāʻani ma mua o ka heihei kiʻekiʻe. Hōʻike ia i kahi honua ākea, kahi moʻolelo i koho ʻia, a me ke ʻano nui a me ka hoʻoponopono kaʻa. Hoʻohālikelike ʻia ka pāʻani me ka hui pū ʻana o Burnout a me Mass Effect, e hana ana i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa a makemake nui.

ʻO ka mea hoʻolālā alakaʻi ʻo Violet McVinnie, ka mea i hana mua ma ka Mass Effect series a me nā pāʻani hoʻokele Codemaster, wehewehe i nā mea nui o Resistor. ʻAʻole pili ka heihei i ka pāʻani i ka lanakila ʻana i nā hoʻokūkū a i ʻole ke kiʻi ʻana i kahi mua. Akā, e kālele ana i ka heihei stunt, me nā mea pāʻani e hana ana i nā takedowns, drifts, a me nā flips e loaʻa ai nā helu kaila. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau helu ma ke ʻano he kālā e uku i ka heihei hoʻokūkū a hoʻopau i nā pilikia.

Hana ʻia ka heihei ma kahi honua ākea me ʻeono mau kaiapuni like ʻole, i hoʻonohonoho ʻia ma waho o ka papakū o kahi mana hou o Kapalakiko. Hiki i nā mea pāʻani ke ʻimi i kēia mau kaiapuni i loko o kā lākou kaʻa a me ka wāwae, e hālāwai me nā mea quirky a me ka hoʻopau ʻana i nā ʻimi. Hōʻike ka pāʻani i kahi ʻano kiʻi kiʻi ʻoniʻoni a hoʻonohonoho ʻia i loko o kahi honua kahi i hoʻokahuli ai nā hui nui ʻehiku i ke aupuni.

ʻOi aku ka Resistor ma mua o ka heihei a me ka hoʻokūkū, hoʻokomo i nā mea o kahi CaRPG. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻopau i nā ʻimi e kūkulu i kahi pūʻulu o nā mea e hui pū me ka mea pāʻani ma ke ʻano he mau kaʻa. ʻO nā koho i hana ʻia i loko o ka pāʻani e loaʻa nā hopena, hiki ke alakaʻi i nā mea pāʻani i nā ala like ʻole a hiki iā lākou ke lilo i mea ʻino i kā lākou moʻolelo ponoʻī. ʻO ka inoa a me ka mana ma luna o ka honua o ka pāʻani a me nā kiʻi e pāʻani pū kekahi, me nā mea pāʻani e hiki ke hoʻoponopono i ka ʻāina a komo i nā hakakā boss outlandish e pili ana i nā kaua mele.

Hoʻohui pū ʻo Resistor i kahi wili kūikawā i ka hana maʻamau. Hiki i nā mea pāʻani ke kāhiko i kā lākou mau ʻano, nā kaʻa, a me ke koho ʻana i nā mele komo. Hāʻawi ka pāʻani i ka hoʻoikaika ʻana mai ka mokomoko, me kēlā me kēia heihei ko lākou ʻano ponoʻī a me kona ʻano.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, hāʻawi ʻo Resistor i kahi ʻike pāʻani hoʻokūkū hoʻomaha a leʻaleʻa e hoʻohui i ka heihei, ka hoʻokūkū, a me nā mea RPG. Me kona mechanics gameplay kūikawā, nā koho hoʻonohonoho nui, a me kahi moʻolelo lālā, ʻo Resistor ka mea e hoʻomau i nā mea pāʻani a hoʻokipa. ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia kahi lā hoʻokuʻu, ke kali nei nā mea pāʻani i ka manawa e ʻike ai i kēia kaleidoscope o nā manaʻo.

Sources:

– Kumu kumu: Eurogamer