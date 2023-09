Hōʻike ka US Economy i ke kūpaʻa me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā koi hana ʻole a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻolimalima mea kūʻai aku.

Ke hōʻike nei ka ʻoihana US i nā hōʻailona o ke kūpaʻa ʻana i ka loaʻa ʻana o nā koi hana ʻole i ko lākou pae haʻahaʻa mai Pepeluali, a hōʻike nā mea kūʻai aku i ka makemake e hoʻolilo hou aku i ka huakaʻi a me nā ʻike ma hope o COVID. ʻOiai nā pilikia e like me ka hoʻomaka hou ʻana o ka uku hōʻaiʻē haumāna a me ka ʻoki ʻana i ka aila e Saudi Arabia a me Rūsia, ʻike ʻia e paʻa mau ana ka ʻoihana.

Ua loaʻa i ka ʻoihana lawelawe ma US ka hoʻonui ʻana i ʻAukake, a ua hoʻemi ʻole nā ​​​​koi hana ʻole i ka pule i hala, e hōʻike ana i kahi mākeke hana ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. ʻOiai nā heluhelu like ʻole mai nā kumu like ʻole, ua ʻoi aku ka nui o ka ʻikepili waiwai ma mua o nā mea i manaʻo ʻia no kekahi mau mahina, e hāʻawi ana i nā haʻalulu maikaʻi no ka hoʻokele waiwai.

Ua hoʻololi nā mea kūʻai mai nā waiwai i nā lawelawe, me nā poʻe e hoʻopukapuka hou aʻe i ka hoʻokele waiwai a me ka huakaʻi. Hōʻike nā helu o nā mea hele kaʻa TSA e ikaika mau ana ka hoʻolimalima huakaʻi, me nā pae ma 102% o nā pae pre-pandemic i nā mahina kauwela.

Eia naʻe, e kū ana kēia kūpaʻa i kekahi mau hoʻokolohua e hiki mai ana. Hoʻomaka hou ka uku hōʻaiʻē haumāna ma ʻOkakopa 1, e hōʻike ana i kahi paʻakikī no nā mea kūʻai. Eia kekahi, ke hoʻopau mālie nei nā ʻohana i ka mālama kālā, e alakaʻi ana i ka hoʻololi ʻana i nā hana maʻamau. E ho'āʻo ana kēia mau mea i ke kūpaʻa o ka mea kūʻai aku i ʻike ʻia i kēia manawa.

ʻO ka ikaika o ka hoʻokele waiwai o ʻAmelika e pili ana i nā papa waiwai, e like me ke kālā ikaika a me nā hua i ka mākeke waihona. Pono paha ka Federal Reserve e noʻonoʻo i ka hiki ke mālama i nā kumukūʻai kiʻekiʻe no ka lōʻihi o ka pane ʻana i ka ikaika waiwai. Hoʻokomo pū ʻia nā kumukūʻai aila, ʻoiai ua ʻae ʻo Saudi Arabia a me Rūsia e hoʻonui i kā lākou hana ʻoki ʻana, hiki ke hoʻopilikia i nā kumukūʻai. Manaʻo ka poʻe loiloi e hiki ke kiʻekiʻe a piʻi aʻe paha nā kumukūʻai aila, e hoʻokūkū ana i ka hakakā ʻana o ka Fed i ka hoʻonui.

Eia kekahi, ʻo ke kaua kālepa e hoʻomau nei a me nā hoʻopaʻapaʻa ma waena o ʻAmelika a me Kina ua hoʻopilikia iā Apple, me nā hōʻike o ka pāpā ʻana o ka iPhone e ke aupuni Kina. ʻO Kina kekahi o nā mākeke nui loa o Apple, ma kahi o 19% o kāna loaʻa kālā. ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka pāpā e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻopau ʻia, e hoʻoweliweli ana i ka māhele mākeke o Apple a me ka loaʻa kālā mai Kina.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoiai ke hōʻike nei ka hoʻokele waiwai o US i ka resilience a me nā hōʻailona maikaʻi, aia nā pilikia i mua ma ke ʻano o ka uku hōʻaiʻē, ka hoʻololi ʻana i nā kumu hoʻolimalima, a me nā hoʻopaʻapaʻa geopolitical. Pono e nānā pono ʻia kēia mau mea e loiloi i ka hopena lōʻihi i ka hoʻokele waiwai.

Nā Puna: Yahoo Waiwai Live