Hoʻolaha ʻo Apple i nā inoa pāʻani nui e hele mai ana i iPhone

Ua hōʻike ʻia ka hanana iPhone hou o Apple i kekahi mau nūhou hoihoi no ka poʻe pāʻani, ʻoiai ua hoʻolaha ka ʻenehana i nā inoa pāʻani nui e like me ka Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, a me The Division Resurgence e loaʻa ma ka iPhone 15 Pro. ma hope o kēia makahiki a i ka hoʻomaka ʻana o 2024.

Mahalo i ka piʻi ʻana o ka pāʻani ao, hiki i kēia manawa ke pāʻani i nā pāʻani PC a me nā console ma nā polokalamu kelepona. Eia nō naʻe, ʻoiai ke kahe ʻia nei kēia mau pāʻani i ke kelepona, hilinaʻi nā mea pāʻani i ka wikiwiki o ka pūnaewele no ka ʻike pāʻani maʻalahi. ʻO ka silikoni hou o Apple, e like me ka M1- a me M2-series chips, ua hana i ka pāʻani ʻana ma kāna kamepiula i ʻoi aku ka maʻalahi, a ua hōʻike mua ka hui i ko lākou hiki i nā keynotes. Eia nō naʻe, ua kānalua nā mea hoʻomohala pāʻani i ka ʻae ʻana i nā ʻōlelo a Apple no ka mālama ʻana i nā mea pāʻani ma Mac. ʻO ka iPhone, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he waihona mea hoʻohana nui e pāʻani nei i nā pāʻani, e lilo ia i kahua hoʻokipa no nā hoʻokuʻu AAA.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā poʻo inoa nui e like me Assassin's Creed Mirage, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka ma nā consoles a me nā PC ma ʻOkakopa 5th, ma ka iPhone i ka hoʻomaka ʻana o 2024 he mea koʻikoʻi nui. Me nā peripherals e like me Razer's Kishi controller, ka mea e hoʻonui ai i ka ʻike pāʻani ma nā polokalamu kelepona, e loaʻa i nā mea pāʻani ke ala maʻalahi e leʻaleʻa i kēia mau pāʻani ma kā lākou kelepona. Hoʻomaka ʻia nā pāʻani Resident Evil a me Death Stranding e hoʻomaka ma ka iPhone 15 Pro a me Pro Max ma hope o kēia makahiki.

ʻO ka holoʻokoʻa, hōʻailona ka hoʻolaha a Apple i kahi hana nui i ka lawe ʻana i ka console a me nā ʻike pāʻani PC i nā polokalamu kelepona. Me ka hoʻonui ʻana i ka hoihoi i ka pāʻani ʻana ma nā smartphones, hiki i nā mea pāʻani ke nānā i mua i ka leʻaleʻa ʻaʻole wale i nā makana pāʻani kelepona maʻamau akā ua hoʻokuʻu pū ʻia ka AAA kiʻekiʻe ma kā lākou iPhones.

