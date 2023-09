Ka Hoʻomaopopo ʻana i ka Hoʻoikaika ʻana o nā Mea Hana Hana Hana ma ka Hana Hou ma ke Keena Hana Kikohoʻe

Ua lilo nā mea hana like e like me Slack a me Teams i mea koʻikoʻi i ka wahi hana kikohoʻe, e ʻae ana i nā hui e kamaʻilio a hana pū me kahi mamao. Eia nō naʻe, ʻo kahi noiʻi hou mai MIT Sloan Management Review e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana pehea e hiki ai i nā koho i hana ʻia i loko o kēia mau mea hana ke hopena i ka hana hou.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka hoʻoholo ʻana e hana i kahi hui pilikino a i ʻole hui lehulehu ma o nā mea hana hana e hiki ke hoʻonohonoho i nā hui ma nā ala like ʻole i ka hana hou. Wahi a Wietske Van Osch, he kumu aʻoaʻo ma Michigan State University, hiki i ka koho ma waena o nā ala ākea a me nā ala pilikino ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no nā hopena hana i hana ʻia e nā hui.

ʻO ka hui pū ʻana ma nā ala ākea ua ʻike ʻia he mea kūpono loa no ka hoʻomohala hoʻomohala ʻana, ʻo ia hoʻi ka hoʻohui ʻana a i ʻole ka hoʻonui ʻana i nā manaʻo e loaʻa ana i nā hopena hou. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻoi aku ka ulu ʻana o ka hana hoʻohaunaele, e pili ana i ka wehewehe hou ʻana i nā pilikia e ʻimi ai i nā hoʻonā hou, e puka mai ana mai nā hui e hoʻonohonoho i nā kamaʻilio i kahi pilikino.

Eia nō naʻe, ʻōlelo ʻia ka haʻawina ʻo ka misalignment ma waena o kēia mau ala hiki ke alakaʻi i kahi paʻa i ka noʻonoʻo. I mea e hoʻoulu ai i ka hana hou, pono nā luna e noʻonoʻo me ka hoʻolālā a hoʻohui i nā hiʻohiʻona like ʻole o nā mea hana hana me nā hale kamaʻilio kūpono.

Hāʻawi ka haʻawina i ʻekolu mau manaʻo no nā luna e noʻonoʻo ai:

1. E koho i nā mea hana like e ʻae ai i nā wahi ākea a me nā wahi pilikino.

2. E ʻimi i nā ala e kākoʻo ai i nā hui kūʻokoʻa a e hoʻolako i ka ʻike i loko o kēia mau pūʻulu i ka hui ākea.

3. E hoʻohui i nā hui like ʻole e hana i nā ala he nui i nā ʻano hana like ʻole.

He mea nui i nā alakaʻi ke hoʻomaopopo ʻaʻohe ala hoʻokahi i kūpono i nā mea a pau i ka hana hou. ʻO Burcu Bulgurcu, he kaukaʻi kōkua ma ke kula ʻo Ted Rogers School of Management o Toronto Metropolitan University, i ka pono e hoʻoikaika i nā mea hoʻohana e hoʻopaʻa i nā ala he nui i ka noʻonoʻo a hoʻohana iā lākou e hoʻonui i ka hiki o ka poʻe hana kikohoʻe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia noiʻi i ke koʻikoʻi o nā koho liʻiliʻi i loko o nā mea hana hana i ka hoʻokele ʻana i ka hana hou ma ka wahi hana kikohoʻe. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā ala kūʻokoʻa i loaʻa i kēia mau mea hana no ka noʻonoʻo hiki ke kōkua i nā mana e hoʻoulu i ka hana hou a hoʻohana i ka mana piha o kā lākou hui.

Puna: MIT Sloan Management Review

Nā wehewehena:

- Hoʻomohala hoʻomohala: Hoʻohui a hoʻonui paha i nā manaʻo i loaʻa e hana i nā hopena hou.

- Ka hoʻomāinoino ʻana: ʻO ka luku ʻana i kahi mea a i ʻole pilikia e lawe mai i kahi hiʻohiʻona hou.

Sources:

- Manaʻo Manaʻo MIT Sloan: "ʻO ka manaʻo nui o nā koho liʻiliʻi i ka hui digital" - [kumu]

- Wietske Van Osch - Luna Hoʻonaʻauao ʻo Canada ma Enterprise Social Media a me Digital Collaboration ma HEC Montreal a me ke kumu aʻoaʻo ma Michigan State University.

– Burcu Bulgurcu – Kokua polopeka a me Rogers Cybersecure Catalyst hoa noiʻi ma Toronto Metropolitan University's Ted Rogers School of Management.

'Ōlelo Aʻo: He hōʻuluʻulu kēia ʻatikala o ka ʻatikala kumu a ʻaʻohe manaʻo kikoʻī.