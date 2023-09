He Pūnaehana Bioelectronic hiki ke komo no ka ho'ōla ʻana i nā ʻeha

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi ʻōnaehana bioelectronic hiki ke hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻopuka ʻana i nā mea lapaʻau i manaʻo ʻia i ka ho'ōla ʻeha. Aia ka ʻōnaehana i kahi mea paʻi 3D polydimethylsiloxane (PDMS) i hoʻohui ʻia me kahi papa kaapuni paʻi (PCB) a me nā paipu capillary i hoʻopiha ʻia me nā hydrogels. He ʻokoʻa nā manaʻo o ka PCB, ʻo ia hoʻi kahi i hoʻopaʻa ʻia a ʻelua i hoʻohana ʻia i ka pākaukau me ka hoʻomanaʻo ʻole i kūkulu ʻia. Ke hana nei ka mea hana PDMS ma ke alahaka ma waena o ka wahi ʻeha a me nā ʻāpana uila, e ʻae ai i ka lawe ʻana i nā ion a me nā biomolecules i kau ʻia.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua i hana ʻia ma nā kumu hoʻohālike murine. ʻO nā ʻeha i mālama ʻia me ka ʻōnaehana bioelectronic i hōʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana o 36% i ka ratio M1/M2 i hoʻohālikelike ʻia me ka mālama ʻana i nā ʻeha, e hōʻike ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻeha. Ua hōʻike pū ʻia ka ʻōnaehana uila i ka hiki ke hāʻawi mau i nā biomolecules i hoʻopaʻa ʻia a hiki i ʻehiku mau hola, e hōʻike ana i ka hiki no ka hoʻokele therapeutic lōʻihi.

ʻO ka hoʻolālā modular o ka ʻōnaehana hiki ke maʻalahi i ka hana maʻalahi a me ka scalability, hiki ke hoʻololi ʻia no nā noi therapeutic like ʻole. Hiki ke hoʻololi ʻia ka mea PDMS a me ka PCB me nā ʻāpana like ʻole, a hiki ke hana hou ʻia ke kaʻina hana. Hiki i kēia ʻōnaehana bioelectronic hiki ke komo i loko o kahi kahua hoʻopuka lāʻau hiki ke hoʻopaʻa ʻia.

Hōʻike nā ʻike noiʻi i ka pono a me ka biocompatibility o ka ʻōnaehana bioelectronic i ka hoʻolaha ʻana i ka ho'ōla ʻeha. Hiki i ka paepae ke hoʻolako i ka lawe ʻana i nā lāʻau lapaʻau i ka wahi ʻeha ke hoʻololi i ke kahua o ka mālama ʻeha. Pono nā noiʻi hou aʻe a me ka hoʻomohala ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻōnaehana a me ka ʻimi ʻana i kāna mau noi kūpono i nā hoʻonohonoho lapaʻau.

