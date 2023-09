Kokua ka polokalamu kiai kikoho'e mamao i ka po'e ma'i e ho'okō i ke ana o ke koko i ho'omalu 'ia

Ua hōʻike ʻia kahi polokalamu kiaʻi kikohoʻe mamao i nā hopena maikaʻi i ke kōkua ʻana i nā poʻe maʻi me ke koko kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia e hoʻokō i nā ana koko i kāohi ʻia, e like me ka noiʻi hou i hōʻike ʻia ma ka American Heart Association's Hypertension Scientific Sessions 2023. ma 54 mau keʻena olakino kaiaulu aia ma 13 mau mokuʻāina ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Ua hāʻawi ʻia nā poʻe maʻi e komo ana i ka papahana me kahi polokalamu kelepona kikohoʻe e koi iā lākou e hāʻawi i kā lākou heluhelu ʻana i ke koko a me nā ʻike pili ʻē aʻe. Ua nānā ka poʻe ʻoihana mālama ola ma nā keʻena lapaʻau i ka ʻike ma o kahi puka pūnaewele, kahi i ʻae ʻia no ka loiloi ʻana i ka mālama ʻana i nā lāʻau lapaʻau a me nā hōʻailona a i ʻole nā ​​pilikia i loaʻa. Hoʻokumu ka portal i nā mea maʻi e pili ana i ka pae o ka hopohopo, a hiki i nā kauka ke kamaʻilio me nā mea maʻi ma o ka app a i ʻole ma ke kelepona e hoʻolako i ke aʻo ʻana a i ʻole e hana i nā loli lapaʻau. Ua hoʻolako pū ʻia nā mea maʻi me nā mea mālama koko home a me nā mea hoʻonaʻauao e pili ana i ka meaʻai a me ke olakino noʻonoʻo.

Ua ʻike ka haʻawina ʻo nā poʻe maʻi i komo i ka papahana no ka liʻiliʻi o 90 mau lā i ʻike i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i ka hoʻokele koko. I ka hoʻomaka ʻana o ka papahana, ʻo 31% wale nō o nā maʻi i hoʻomalu i ke koko, ʻoiai i ka pau ʻana o ka wā aʻo, 61% i loaʻa i nā ana koko hoʻomalu. Ma waena o nā poʻe maʻi i loaʻa mua i ke koko i hoʻomalu ʻole ʻia, ʻoi aku ka hapalua (55%) i loaʻa i ke koko i hoʻopaʻa ʻia ma hope o ke komo ʻana i ka papahana. Ua ʻike ka poʻe hui ʻōlelo Paniolo i hoʻohana i ka mana Spanish o ka app nānā ʻana i nā helu kiʻekiʻe o ka kūleʻa, me 70% ka loaʻa ʻana o nā ana koko hoʻomalu.

"Ua kāhāhā mākou no ka ʻoi aku o 50% o ka poʻe i komo i ka papahana i hiki ke loaʻa i ke kahe koko. Hōʻike kēia mau hopena i ka hoʻohui ʻana i nā mana nānā kikohoʻe mamao o ka app me nā manaʻo mai nā kauka e hiki ke hoʻomaikaʻi i ka nui o ka hoʻomalu ʻana i ke koko i loko o ka honua maoli, i ka poʻe pilikia," wahi a ka mea kākau kumu alakaʻi ʻo Dr. Irina Yermilov. Hōʻike nā ʻike e hiki i kēia polokalamu hoʻokele kikohoʻe ke hoʻomaikaʻi i nā hopena a hoʻemi i ka nui o ke kahe koko ʻole ʻia, e alakaʻi ana i ka liʻiliʻi o ka puʻuwai puʻuwai a me ka hahau ʻana. E nānā nā haʻawina e hiki mai ana i nā hiʻohiʻona o ka papahana i hāʻawi nui i ka mālama koko.

He mea nui e hoʻomaopopo he mau palena ka haʻawina, e komo pū me ka nele o ka hiki ke hoʻonui i ka lehulehu a me ka loaʻa ʻole o kahi pūʻulu hoʻomalu e mālama i ka mālama maʻamau. Eia naʻe, hōʻike kēia mau ʻike mua i ka ʻōlelo hoʻohiki o nā polokalamu kiaʻi kikohoʻe mamao i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kahe koko a me nā hopena maʻi holoʻokoʻa.

Source: American Heart Association