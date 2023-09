Meta-Sorter: Hoʻomaikaʻi ʻo AI-Based Method i ka Lepili Biome ma nā Laʻana Microbiome

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai Huazhong University of Science and Technology i kahi ʻano hana hou AI i kapa ʻia ʻo "Meta-Sorter" e hoʻomaikaʻi i ka lepili biome no nā laʻana microbiome. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Environmental Science and Ecotechnology, e hōʻike ana pehea e hoʻohana ai ʻo Meta-Sorter i nā ʻenehana neural a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻenehana aʻo e hoʻoponopono i ka pilikia o ka ʻike piha ʻole i ka waihona MGnify.

ʻO ke ala Meta-Sorter he ʻelua mau ʻanuʻu koʻikoʻi. ʻO ka mea mua, kūkulu ʻia kahi ʻōnaehana neural me ka hoʻohana ʻana ma luna o 118,000 microbial samples mai 134 biomes a me kā lākou biome ontology pili. Loaʻa i kēia kŘkohu ka awelika AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) o 0.896, hoʻokaʻawale pololei i nā laʻana me ka ʻike biome kikoʻī.

ʻO ka ʻanuʻu ʻelua e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ke aʻo ʻana me nā laʻana i hoʻopuka hou ʻia me nā ʻano like ʻole. Ua hoʻokomo ka poʻe noiʻi i 34,209 mau laʻana hou mai 35 biomes, me ʻewalu mau moʻolelo, i loko o ke ʻano hoʻohālike neural network. Ua loaʻa kēia i kahi AUROC maikaʻi loa o 0.989, e wānana maikaʻi ana i ka ʻike biome no nā laʻana i hoʻopuka hou ʻia i kapa ʻia ʻo "Mixed biome."

Hōʻike ʻo Meta-Sorter i ka helu pololei holoʻokoʻa o 96.7% i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā laʻana me nā hōʻike biome piha ʻole. Hoʻoholo kēia holomua i nā pilikia o ka hoʻopiʻi hewa a wehe i nā ala hou no ka ʻike ʻike ma ka noiʻi kaiapuni a me nā ʻano ʻepekema ʻē aʻe.

Hoʻohui ʻia, hoʻomaʻemaʻe ʻo Meta-Sorter i nā annotations biome no nā laʻana ma lalo o ka annotated a me ka mis-annotated. ʻO kāna hāʻawi 'akomi o ka hoʻokaʻawale pololei ʻana i nā laʻana ambiguous e hāʻawi i nā ʻike waiwai ma mua o ka palapala kumu. ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o nā laʻana i nā ʻāpana kaiapuni kikoʻī e hoʻonui i ka hilinaʻi a me ka pono o nā hopena noiʻi.

Ke hoʻomau nei ka hoʻomohala ʻana o nā protocol maʻamau no ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili a me ka hoʻohui ʻana i ka meta-data, manaʻo ʻia ʻo Meta-Sorter e hoʻololi i ka nānā ʻana a me ka wehewehe ʻana i nā laʻana kaiāulu microbial. Hiki iā ia ke ʻike i ka ʻike pololei a me ka ʻike ma ke kahua o ka noiʻi microbiome a ma waho.

