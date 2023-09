E hoʻolauna ʻo Xiaomi i ka Redmi Note 13 Pro Series me 200MP Camera a me MediaTek Chipset hou

By

Ua hoʻonohonoho ʻia ka mea hana kelepona ʻo Kina ʻo Xiaomi e hoʻonui i kāna sub-brand ʻo Redmi me ka moʻo Redmi Note 13 Pro e hiki mai ana. Ua hoʻolaha aku nei ka hui ma Weibo e hiki mai ana ka puka makani no nā kelepona hou ma Kina ma hope o kēia mahina. ʻO ka Redmi Note 13 Pro series e loaʻa i ʻelua mau hiʻohiʻona: ka Redmi Note 13 Pro a me ka Redmi Note 13 Pro +.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia mau mea ʻo kā lākou 200MP mau mea ʻike kamepiula mua, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā mana kiʻi kiʻi kiʻekiʻe. Hoʻohui ʻia, e hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona Redmi Note 13 Pro i kahi chipset MediaTek hou, e hāʻawi ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka pono.

Manaʻo ʻia e hele mai ka Redmi Note 13 Pro+ me kahi sensor kāmela Samsung ISOCELL i hoʻopaʻa ʻia, e hoʻohiki ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana kiʻi. Ua like kēia sensor me ka mea i hoʻohana ʻia ma ka Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Wahi a ka pūnaewele TENAA, e hele mai nā kelepona ʻelua me kahi hōʻike OLED 6.67-inch a kākoʻo i ka pilina 5G. Hiki paha i ka Redmi Note 13 Pro + ke hāʻawi aku i ka 18GB o RAM, aʻo ka Redmi Note 13 Pro hiki ke loaʻa i ka 16GB o RAM.

Ua hōʻoia mua ʻo Xiaomi e hoʻolako ʻia ka laina Redmi Note 13 Pro me kahi hoʻonohonoho kamera hope 200MP. E hoʻohana ʻia ka ʻano ʻoi aku ka nui o Pro + e ka 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra chipset hou, kahi hoʻonui ma luna o ka Dimensity 7200 maʻamau i loaʻa i nā kelepona ʻē aʻe. Manaʻo ʻia nā mea ʻelua e hoʻokomo i kahi kāmela selfie 16MP.

Ma ke ʻano o ka mana o ka pākaukau, ua ʻōlelo ʻia ka Redmi Note 13 Pro he pā 4,880mAh, aʻo ka Redmi Note 13 Pro + e hele mai me kahi pā 5,020mAh ʻoi aku ka nui.

Manaʻo ʻo Xiaomi's Redmi Note 13 Pro e hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā mana kāmela kiʻekiʻe a me ka hana ikaika ma kahi kumukūʻai kūpono. Me kāna hoʻolaha e hiki mai ana ma Kina, hiki i nā mea kūʻai ke nānā i mua i kahi laina kupanaha o nā kelepona mai Xiaomi's Redmi sub-brand.

Sources:

– ʻatikala: FoneArena

– Mea ʻike pahupaʻikiʻi: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition

- Chipset: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

