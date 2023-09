Hoʻokomo ʻo Reddit i kahi hiʻohiʻona ma hope o ka unuhi ʻana a me ke kikowaena kōkua hou

Ua wehe ʻo Reddit, ke kahua pūnaewele kaulana, i kahi hiʻohiʻona hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke unuhi i nā pou i nā ʻōlelo like ʻole. I ka wā mua, ʻewalu mau ʻōlelo i loaʻa, me ka ʻōlelo Pelekania, Paniolo, Kelemānia, Palani, Pukiki, ʻItalia, Holani, a me Suedena.

No ke komo ʻana i kēia hiʻohiʻona unuhi, hiki i nā mea hoʻohana ke kaomi ma ke pihi “unuhi” aia ma lalo o ka inoa inoa o ka Redditor ma luna o ka pou. Eia nō naʻe, no ka hoʻohana ʻana i kēia hiʻohiʻona, pono e koho mua nā mea hoʻohana i kā lākou ʻōlelo i makemake ʻia ma nā hoʻonohonoho. I kēia manawa, loaʻa kēia hiʻohiʻona ma nā polokalamu Android a me iOS, a me nā mea hoʻohana i haʻalele ʻia ma ka pūnaewele pūnaewele.

Ma waho aʻe o ka unuhi ʻana, ke hoʻāʻo nei ʻo Reddit i nā unuhi no nā manaʻo ma IOS a me Android. I kāna pou hou, ua hōʻike ka hui i kāna hoʻolālā e hana i ka ʻike kamaʻilio holoʻokoʻa ma Reddit multilingual i ka wā e hiki mai ana.

Eia kekahi, ua hōʻano hou ʻo Reddit i kāna Help Center. Ke lawelawe nei ka Help Center ma ke ʻano he kikowaena kikowaena e hoʻohui i ka Moderator Help Center a hāʻawi i nā mea hoʻohana i nā kumuwaiwai kākoʻo kūpono e pono ai lākou. Hiki mai kēia hōʻano hou ma nā kuʻekuʻe o ka hoʻokomo ʻana o Reddit i ka Mod Helper Program, e uku ana i nā mea hoʻoponopono no ke kōkua ʻana i kā lākou mau hoa hoʻoponopono.

Me kēia mau hiʻohiʻona hou a me nā mea hou, manaʻo ʻo Reddit e hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana a hoʻolaha i nā kamaʻilio lehulehu i loko o kona kaiāulu.

Sources:

– Reddit