ʻO ke kūʻai aku ʻo Realme 5G: nā kumukūʻai a me nā hāʻawi ma nā kelepona koho

Ke ola nei ke kūʻai aku ʻo Realme 5G, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku ma India i ka manawa e mālama nui ai i nā kelepona ʻo Realme 5G. ʻO nā lā kūʻai mai ka lā 11 Kepakemapa a hiki i ka lā 17 Kepakemapa, a hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohana i nā uku like ʻole a me nā makana ma nā kelepona e like me ka Realme Narzo 60x, Realme 11 5G, a me Realme 11 Pro 5G.

I ka wā kūʻai aku, hiki i nā mea kūʻai ke mālama a hiki i Rs. 12,000 ma ke kūʻai ʻana i kahi kelepona ʻo Realme 5G kūpono. Loaʻa nā uku hoʻemi i ke kumukūʻai, a me nā hāʻawi panakō a me nā ʻaelike hoʻololi.

ʻO kekahi o nā hāʻawi i hōʻike ʻia he kumukūʻai koke o Rs. 1,000 ma ka Realme Narzo 60x 5G hou. Hiki ke kūʻai ʻia kēia kelepona, i loaʻa ma 4GB + 128GB a me 6GB + 128GB RAM a me nā hoʻonohonoho mālama ʻana, no Rs. 11,999. Eia hou, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa i ka uku kālā 2X a hiki i Rs. 279 a me 6 mahina pale pōʻino pale.

Loaʻa ka Realme 11 series, me ka Realme 11 5G, Realme 11 Pro, a me Realme 11 Pro+, i nā kumukūʻai kūʻai. Loaʻa ka Realme 11 5G i kahi hoʻemi o Rs. 1,500, aʻo ka Realme 11 Pro a me Realme 11 Pro+ loaʻa ka uku kūʻai o Rs. 2,000. Hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohana i kahi koho EMI no ka uku ʻole ma nā ʻano like ʻole o kēia mau kelepona, me nā kumukūʻai mai Rs. 21,999 a i Rs. 25,999.

ʻO nā kelepona ʻē aʻe i ke kūʻai aku ʻo ia ka Realme 11x 5G, i hāʻawi ʻia me kahi koho EMI no ka uku akā ʻaʻohe uku. Loaʻa ia ma 6GB + 128GB a me 8GB + 128GB RAM a me nā koho waiho ʻana, kūʻai ʻia ma Rs. 14,999 a me Rs. 15,999, kēlā me kēia.

Loaʻa i ka Realme Narzo 60 5G a me Realme Narzo 60 Pro 5G nā uku hoʻemi o Rs. 1,300 a me Rs. 2,000, kēlā me kēia. Eia kekahi, aia kahi ho'ēmi panakō o Rs. Loaʻa ka 250 ma ICICI, Kotak Mahindra, a me Axis Bank debit a me nā kālepa kāleka hōʻaiʻē.

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi ke kūʻai aku ʻo Realme 5G i nā mea kūʻai aku i kahi manawa e mālama ai i nā kelepona kiʻekiʻe me nā mana 5G kiʻekiʻe. Me nā uku, nā hāʻawi, a me nā koho kālā like ʻole i loaʻa, he manawa maikaʻi loa ia e hoʻonui ai i kahi kelepona Realme 5G.

