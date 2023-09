Loaʻa iā Razorpay ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻomaka ʻana o ka BillMe e hoʻomaikaʻi i ka pili ʻana o nā mea kūʻai aku

Ua hoʻolaha ʻo Fintech unicorn Razorpay i ka loaʻa ʻana o BillMe, kahi hoʻopiʻi digital a me ka hoʻomaka ʻana o ka mea kūʻai aku. Ua hoʻokumu ka hoʻomaka ʻana ma Mumbai i kahi kahua e manaʻo nei e hoʻopau i nā bila pepa a hoʻonui i ka waiwai-hoʻohui no nā mea kūʻai aku ma o ka invoicing kikohoʻe. Hōʻailona kēia i ka ʻewalu o ka loaʻa ʻana e Razorpay, ka mea i hoʻonui i kāna kōpili mai ka loaʻa ʻana iā Ezetap i ʻAukake 2022.

Me kēia loaʻa ʻana, ʻimi ʻo Razorpay e hoʻoikaika i nā ʻoihana me kahi hiʻohiʻona hybrid e hiki ai iā lākou ke hana pono me kā lākou mea kūʻai. Ke hoʻomau nei nā ʻano pilina pili ʻole a me nā frictionless i ka kaulana i waena o nā mea kūʻai aku, manaʻo ʻo Razorpay e hoʻohana i ka hiki o BillMe e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi ʻike pilikino pilikino a pili pū kekahi. E hāʻawi ana nā bila kikohoʻe i hana ʻia e Razorpay i nā hiʻohiʻona e like me nā manaʻo a me nā koho noiʻi, e hiki ai i nā mea kālepa ke hoʻololi i kā lākou mau hoʻolālā pili e pili ana i ka makemake o nā mea kūʻai.

ʻO BillMe, i hoʻokumu ʻia ma 2018, ua lawelawe ʻo ia ma luna o 4,000 mau ʻoihana, me nā hōʻailona nui e like me McDonald's, Burger King, Decathlon, a me Cinepolis. Hāʻawi ka paepae i nā ʻoihana e hele ola me ka invoicing kikohoʻe ma lalo o 10 mau minuke, e hoʻolōʻihi i nā kaʻina hana e lōʻihi loa. Eia kekahi, ʻo nā dashboards lawelawe ponoʻī i hāʻawi ʻia e BillMe e hoʻoikaika i nā mea kālepa e nānā i ka ʻano o ka mea kūʻai aku, hoʻokumu i nā lula hoʻolaha maʻamau, a hoʻomaʻamaʻa i ke kūʻai aku a me nā hoʻolaha.

E pōmaikaʻi ka poʻe kūʻai mai ka ʻike hōʻoia ʻana a me ka wikiwiki i hāʻawi ʻia e ka invoicing kikohoʻe. ʻAʻole pono lākou e hopohopo e pili ana i ka mālama ʻana a i ʻole ka lawe ʻana i nā bila pepa no ka ʻike e hiki mai ana. Akā, hiki ke maʻalahi nā bila kikohoʻe a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hana multidimensional no ka poʻe kālepa e hoʻomaopopo maikaʻi, hoʻopili, a hoʻopaʻa i kā lākou mea kūʻai.

ʻIke ʻo Razorpay i ka mana nui i ka mākeke loaʻa kikohoʻe honua, i manaʻo ʻia e hiki i $ 2.3 biliona e 2027. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā makana a BillMe, manaʻo ʻo Razorpay e kōkua i nā ʻoihana e kū i waho ma o ka hoʻonui ʻana i ka hoʻopili ʻana o nā mea kūʻai aku, mālama i nā mea kūʻai aku, a me ka hoʻoikaika ʻana i kā lākou hiki ke kūʻai aku. Hoʻopili kēia loaʻa me ka ʻike o Razorpay e lilo i hale kūʻai hilinaʻi hoʻokahi no nā hoʻonā uku āpau, e mālama ana i nā ʻoihana o nā nui āpau.

Hoʻokumu ʻia ma 2014, ua hāʻawi mua ʻo Razorpay i nā ʻenehana uku uku i nā ʻoihana 8 miliona. Ua loaʻa i ka hui he $817 miliona ma ke kālā mai nā mea hoʻopukapuka koʻikoʻi e like me Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, a me MasterCard. Me ka hoʻohui ʻana o BillMe, hoʻomau ʻo Razorpay i ka hoʻonui ʻana i kona wāwae i ka ʻoihana fintech a hoʻopaʻa i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi i ka wahi uku.

Sources:

- Loaʻa iā Razorpay ka hoʻomaka ʻana o ka invoice digital BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html