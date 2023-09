Ua haʻalele ka mea kālai'āina Sepania e hoʻonui i ka ʻike no ka maʻi maʻi ʻaʻa ʻole

Ua haʻalele ke kālai'āina Sepania, ʻo Rosa Alarcón, mai kona kūlana ma ke ʻano he ʻaha kūkā o ke kūlanakauhale ʻo Barcelona e kālele ana i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike o Meige syndrome, kahi maʻi maʻamau e hoʻopiʻi ʻole ai kona mau lihilihi a paʻa i kekahi manawa no nā lā. Ua ʻike ʻia ʻo Alarcón i ka maʻi ma ʻApelila 2022, ʻekolu mau makahiki ma hope o kona ʻike mua ʻana i nā hōʻailona.

ʻO ka mea mua i hana ʻia i ka wā e hele ana ʻo Alarcón i ke alanui, a ua pani koke kona mau lihilihi, waiho ʻia ʻo ia me ka naʻaupō. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ua hele mai kahi mea hele e kōkua iā ia a alakaʻi iā ia i kahi palekana. I ka hoʻomaka ʻana, ua haʻi hewa ʻia ʻo ia he mau maka maloʻo wale nō, akā ʻo kahi hanana lōʻihi i pani ʻia ai kona mau maka no 10 mau lā i koi iā ia e ʻimi i nā ʻōlelo aʻoaʻo loea a loaʻa i kahi maʻi kūpono.

ʻO ka maʻi Meige kahi maʻi neurological i hōʻike ʻia e ka neʻe ʻana o nā lihilihi, ʻike ʻia ʻo blepharospasm, a me nā spasms ma ka ʻāʻī, ke alelo, a me ka ʻāʻī. No ka hoʻonui ʻana i ka ʻike i nā pilikia e kū nei i ka poʻe maʻi maka, ua hoʻomaka ʻo Alarcón i ka hana ʻana i nā wikiō TikTok, aia i kēia manawa ma luna o 6,000 mau mea hahai. Ua nānā ʻia kekahi o kāna mau wikiō i ka hapalua miliona mau manawa, me nā kumuhana e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ke koʻokoʻo keʻokeʻo e hoʻokele me ka ʻike ʻole ʻana i ke ʻano o ka papahele ke hele i ke ala.

ʻOiai ua hoʻomaha ʻo ia i ʻelima mau mahina mai kona kūlana ma ke ʻano he ʻaha kūkā ma kāna maʻi maʻi, ua hoʻi hou ʻo Alarcón i ka hoʻolaha i ke koho balota kūloko no ka Catalan Socialist Party. Eia naʻe, ua ʻike hope ʻo ia he pono ʻoi aku ka manawa no ka mālama ponoʻī ʻana ma mua o ka hana ʻaha kūkā. Ua hōʻike aku ʻo Alarcón i ka mahalo iā Barcelona Mayor Jaume Collboni no kāna kākoʻo a me ka ʻike i kēia hoʻoholo paʻakikī.

Ma ka haʻalele ʻana mai kāna kūlana politika, manaʻo ʻo Alarcón e hōʻea i kahi lehulehu e hoʻonui i ka ʻike no Meige syndrome a kākoʻo i nā pono o ka poʻe kīnā. ʻO kāna hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke kūlana e hōʻike ana i kāna kūpaʻa e hana i kahi hopena maikaʻi.

Nā wehewehena:

ʻO Meige Syndrome: He maʻi neurological kakaʻikahi i hōʻike ʻia e ka neʻe ʻana o nā lihilihi, i hele pinepine ʻia me ka spasms ma ka ʻāwae a me ke alelo.

ʻO Blepharospasm: pani ʻole ʻia a i ʻole ka ʻoki ikaika ʻana o nā lihilihi maka.

TikTok: He kahua pāʻoihana kaiaulu no ka kaʻana like ʻana i nā wikiō pōkole.

Sources:

– El Diario, ka nūpepa kikohoʻe