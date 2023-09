ʻO ka Leʻaleʻa ʻo Star Fox Arwing Recreation ma Starfield

Ua puka mai kahi leʻaleʻa mokuahi hou a hoihoi loa i loko o Bethesda space RPG Starfield. Hoʻoulu ʻia e ka moʻo Star Fox i aloha ʻia, ua hoʻolālā ka mea hoʻohana media social 'BuckyArt1701' i kahi moku maʻamau e pili ana i ka Arwing iconic. Ua kaʻana like aku ka moʻolelo media media Starfield i kekahi mau kiʻi o kēia hana kupaianaha.

Hoʻohui pū ʻo Starfield i nā mea o nā pāʻani pāʻani maʻamau ʻo Bethesda me nā ʻīlio hauʻoli. ʻO ka hiki ke hana i kāu moku e hiki ai i nā mea pāʻani ke hana i nā hoʻolālā kūʻokoʻa a ʻike ʻia. Mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, ua hana mua nā mea pā i nā moku i hoʻoikaika ʻia e Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, a me The Expanse.

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka moʻo Star Fox i kahi komo hou i loko o kekahi manawa, ʻo kēia Arwing leʻaleʻa ma Starfield e hiki ai i nā mea pā ke hoʻomāʻona i ko lākou makemake i nā huakaʻi intergalactic a Fox McCloud. No ka poʻe e makemake nui ana i nā dogfights ākea ma ka Nintendo Switch, ʻo ka nānā hou ʻana i nā ʻike Star Fox maʻamau ma o ka lawelawe Switch Online he koho maikaʻi loa.

Ua lilo koke ʻo Starfield i mea hoʻokani pāʻani lanakila loa a Bethesda a hiki i kēia lā, me ʻeono miliona mau mea pāʻani e hui pū me ka Constellation i loko o kāna pule wehe. No ka ʻike hou aku e pili ana i ka pāʻani, me nā loiloi a me nā alakaʻi, e kipa i kā mākou kaikunāne pūnaewele Pure Xbox.

He aha kou manaʻo no kēia pāʻani Arwing kupaianaha ma Starfield? Ke manaʻolana nei ʻoe i kahi pāʻani Star Fox hou i ka wā e hiki mai ana? E kaʻana i kāu mau manaʻo ma lalo nei.

