Loaʻa ka holomua ma ka Topological Insulator Material i ka mana no nā Electronics Advanced a me Quantum Computing

ʻO kahi holomua hou ma ke kahua o nā mea insulator topological hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka uila kiʻekiʻe a me ka computing quantum, e like me nā mea noiʻi ma Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

ʻO nā mea insulator topological kahi hana hou o nā mea i loaʻa nā waiwai insulating i loko aʻo ka hōʻike ʻana i nā waiwai conductive ma ko lākou ʻili. ʻO kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa i makemake nui ʻia no nā noi like ʻole, me ka computing quantum.

Me ka hoʻohana ʻana i kahi māla uila, ua hoʻololi maikaʻi nā ʻepekema ma ORNL i kahi insulator maʻamau i insulator topological magnetic. Hiki i kēia mea hoʻokō i hoʻokō ʻia e hiki ai i ka uila ke kahe manuahi ma luna o ka ʻili a me nā ʻaoʻao me ka ʻole o ka pau ʻana o ka ikehu, e paʻa ana i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā uila uila haʻahaʻa.

ʻO ka noiʻi, alakaʻi ʻia e Mina Yoon o ORNL, paʻa i ka hoʻohiki no nā noi kūpono. Hoʻopili kēia i nā mea uila hou aʻe, spintronics, a me quantum computing.

Ma ka hoʻoulu ʻana i ka hoʻololi polarization o ka substrate ferroelectric ma o ke kahua uila, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i nā ʻano ʻano magnetic a me topological i loko o ka mea. ʻO kēia holomua i ka hoʻomalu ʻana i nā mokuʻāina quantum hiki ke hoʻololi i ke kahua o ka uila a me ka helu.

Ua paʻi ʻia nā ʻike i loko o ka puke pai ʻepekema 2D Materials ma lalo o ke poʻo inoa "Non-volatile electric control of magnetic and topological properties of MnBi2Te4 thin films". Ua kākoʻo kālā ʻia ke aʻo ʻana e ka Basic Energy Sciences a me ka Quantum Science Center.

