Hoʻonui aku ʻo Apple i ka ʻaelike me Qualcomm e hoʻohana i nā ʻāpana modem 5G a hiki i 2026

Ua hoʻolaha ʻo Apple e hoʻolōʻihi ana ia i kāna ʻaelike me Qualcomm e hoʻohana i kāna Snapdragon 5G Modem-RF Systems no kāna hoʻomaka ʻana o ka atamai a hiki i ka liʻiliʻi o 2026. ʻO ia hoʻi e hoʻomau ʻo Apple i ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana Qualcomm i kāna iPhones no nā makahiki ʻekolu e hiki mai ana. Ua hiki mai kēia hoʻoholo ma ke ʻano he lohi i ka hoʻolālā ʻana o Apple e hoʻomohala i kāna mau pahu modem 5G ponoʻī, i manaʻo ʻia e hoʻokomo ʻia i 2024.

Ua māhele ʻia ka poʻe loea i nā kumu o ka lohi o Apple i ka hoʻomohala ʻana i kāna mau chipsets. Manaʻo kekahi e ʻoi aku ka paʻakikī o Apple ma mua o ka mea i manaʻo ʻia e hana i kāna kelepona modem cellular, aʻo nā mea ʻē aʻe e manaʻo nei he pilikia nā pilikia o ke kaulahao. Ua ʻike ʻo Alejandro Cadenas, Hope Hope Pelekikena ma IDC, ʻo ka mea nui o Apple ʻo ka hoʻomohala ʻana i kāna mau chipsets a hoʻopau i kāna ʻaelike me Qualcomm, akā pono ka ʻoihana i ka manawa hou e hōʻoia i ka maikaʻi o kāna koho.

ʻOiai ʻoi aku ka lōʻihi o ka hoʻoikaika ʻana o Apple e hoʻomohala i kāna mau chipsets 5G ma mua o ka mea i manaʻo ʻia, ua manaʻo ka poʻe loiloi ʻoihana e hoʻomau ka ʻoihana i ka paʻakikī a ke hoʻokaʻawale nei i nā kumuwaiwai nui i ka hana. ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka ʻaelike a Apple me Qualcomm e hāʻawi i ka pōkole a i ka waena waena o nā ʻoihana ʻelua.

Aia ka manaʻo manaʻo e pili ana ka ʻaelike hou a Apple me Qualcomm i ka hoʻoikaika ʻana o ka hui e hoʻoikaika i kāna mau kaulahao lako, ʻoi aku ka nui o nā pilikia ma Kina. Ke ʻimi nei paha ʻo Apple e hoʻokaʻawale i kāna mau kumu kumu a hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i kahi mea kūʻai hoʻokahi.

Ma waho o nā kumu ma hope o ka lohi, ua ʻike ʻia kēia hoʻonui ʻia he lanakila no Qualcomm, ʻoiai ke hoʻomau nei ʻo Apple e hilinaʻi i kāna mau mea. ʻAʻole i hoʻolaha ʻia nā kikoʻī o ka ʻaelike, akā manaʻoʻiʻo ua like ia me ka ʻaelike i loaʻa ma waena o nā hui ʻelua ma 2019, ma hope o nā hoʻopaʻapaʻa kānāwai. Ma kēlā hoʻoholo ʻana, ua haʻalele ʻo Apple i kāna mau koi kānāwai e kūʻē iā Qualcomm a ua ʻae ʻo ia e hoʻohana i kāna mau chips i iPhones, a alakaʻi i ka loaʻa ʻana o Apple i ka ʻoihana modem smartphone a Intel.

ʻOiai ka lohi, manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻokuʻu i kāna mau pahu modem 5G ponoʻī, akā ʻaʻole maopopo ka manawa.

Sources:

– Ke kakau inoa

– Ka Leka kakahiaka Kina Hema