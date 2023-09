Hoʻopaʻa inoa ʻo Qualcomm me Apple e hoʻolako i nā chips 5G a hiki i 2026

Ua hoʻolaha aku ʻo Qualcomm i ka Pōʻakahi ua kau inoa ʻo ia i kahi ʻaelike me Apple e hoʻolako i nā chips 5G no iPhones a hiki i ka liʻiliʻi loa o 2026. Hoʻonui kēia kuʻikahi i ka pilina ma waena o nā hui ʻelua, a hōʻike ʻia ʻaʻole hoʻolālā ʻo Apple i kēia manawa e hoʻomohala i kāna ʻenehana modem ponoʻī. Hele mai ka ʻaelike i ka manawa e kū ai ʻo Apple i nā pilikia ma Kina a ke ʻimi nei e hoʻoikaika i kāna mau kaulahao lako ma nā wahi ʻē aʻe.

Ma lalo o kaʻaelike hou, e hāʻawi akuʻo Qualcomm i nā'āpana no iPhones e hoʻokuʻuʻia i kēlā me kēia makahiki a hiki i ka 2026. ʻAʻole i hōʻikeʻia ka waiwai kūpono o kaʻaelike, akā, ua'ōleloʻia e like me ka hana hoʻolako mua ma waena o nā huiʻelua. Ua piʻi ʻo Qualcomm i ka 4 pakeneka ma hope o ka hoʻolaha ʻana, aʻo Apple i hoʻonui ʻia e 0.5 pakeneka.

Kūkulu ʻia kēia kuʻikahi ma kahi ʻaelike hāʻawi chip i hoʻopaʻa inoa ʻia ʻo Qualcomm a me Apple ma 2019, ma hope o ka hoʻoholo ʻana o kahi hoʻopaʻapaʻa kānāwai lōʻihi ma waena o nā hui ʻelua. Hoʻopau ʻia kēlā ʻaelike hoʻolako i kēia makahiki, e manaʻo ʻia e hoʻolaha ʻia nā iPhones i ka Pōʻalua ka mea hope loa e hoʻomaka ma lalo o kēlā kuʻikahi.

Ma kahi o ka ʻaelike hāʻawi chip, ua hōʻoia pū ʻo Qualcomm e noho mau ana kāna palapala laikini patent me Apple, i hoʻopaʻa ʻia ma 2019. Hoʻopau ʻia kēia kuʻikahi ma 2025, akā aia kahi koho e hoʻonui ai i ʻelua mau makahiki.

Ke hana nei ʻo Apple i kāna ʻenehana modem ponoʻī a loaʻa iā ia ka ʻāpana modem o Intel no $ 1 biliona ma 2019. Akā naʻe, ʻaʻole i hāʻawi ka hui i nā kikoʻī i ka wā e hoʻolālā ai e hoʻomaka i ka hoʻohana ʻana i kāna mau chips.

ʻOiai ʻo Qualcomm e hoʻolālā ana he hapalima wale nō o nā iPhones o Apple e hoʻohana i kāna mau chips e 2026, ʻoi aku ka conservative o nā manaʻo i hala e ka hui. Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo nā hiʻohiʻona iPhone 14 āpau i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki i hala ua hoʻohana i nā modem Qualcomm. Manaʻo ka Luna Hoʻokele Waiwai o Qualcomm i ka "nui loa" o nā iPhones 2023 i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia i kēia pule e hoʻokomo i nā modem Qualcomm.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia kuʻikahi lōʻihi ma waena o Qualcomm a me Apple e hoʻoikaika i kā lākou hui ʻana a hōʻoia i kahi lako paʻa o 5G chips no nā iPhones e hiki mai ana o Apple. Hōʻike pū ʻia ʻaʻole hoʻolālā ʻo Apple e hoʻomohala i kāna ʻenehana modem i ka wā e hiki mai ana.

Source: Ua loaʻa mai ka ʻatikala kumu mai Reuters.