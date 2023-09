Hoʻopaʻa inoa ʻo Qualcomm i kahi kuʻikahi hou e hoʻolako i nā chips 5G iā Apple a hiki i 2026

Ua hoʻolaha aku ʻo Qualcomm i kahi ʻaelike hou me Apple e hoʻolako i nā chips 5G no iPhones a hiki i 2026. ʻO ka mea hoʻolālā alakaʻi o nā chips modem e hoʻopili ai i nā kelepona i nā pūnaewele ʻikepili kelepona, ua kau inoa mua ʻo Qualcomm i kahi kuʻikahi lako me Apple ma 2019 ma hope o ka hoʻoholo ʻana i kahi kaua kānāwai. ʻOiai ua hoʻopau ʻia ka ʻaelike hāʻawi chip ma lalo o ka ʻaelike mua i kēia makahiki, ʻo ka ʻaelike hou a Qualcomm e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana me Apple.

ʻO nā huaʻōlelo o ka hana hou he "like" me ka mea ma mua, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka waiwai kikoʻī. Ua hōʻoia pū ʻo Qualcomm i kāna ʻaelike laikini patent me Apple, e pau ana i 2025, e noho mau ana. Aia kahi koho e hoʻonui i ka palapala laikini no ʻelua makahiki hou.

I kēia manawa, ke hana nei ʻo Apple i ka hoʻomohala ʻana i kāna ʻenehana modem ponoʻī a loaʻa i ka ʻāpana modem o Intel no $ 1 biliona ma 2019. Akā naʻe, ʻaʻole i hōʻike ʻo Apple i ka manawa no ka hoʻohui ʻana i kāna mau chips ponoʻī i kāna iPhones. Manaʻo ka manaʻo kālā o Qualcomm he hapalima wale nō o nā iPhones o Apple e hoʻohana i nā chips Qualcomm e 2026.

I ka makahiki 2021, ua lilo ka manaʻo o Qualcomm no kāna ʻoihana me Apple i conservative e like me nā hiʻohiʻona iPhone 14 i hoʻokuʻu ʻia i kēlā makahiki i hoʻohana i nā modem Qualcomm. ʻO ka pilina lōʻihi ma waena o Qualcomm a me Apple he mea koʻikoʻi ia no nā hui ʻelua, a ʻo ka ʻaelike hou e hōʻoiaʻiʻo e noho mau ʻo Qualcomm i mea hoʻolako nui o nā chips 5G iā Apple i nā makahiki e hiki mai ana.

Sources:

- https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/

– https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026