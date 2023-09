ʻO ka hoʻolaha ʻana e hoʻomau ʻo Qualcomm i ka hāʻawi ʻana i nā modem 5G no nā kelepona o Apple ma o 2026 ua loaʻa i ka manaʻo nui mai nā mea hoʻopukapuka a me nā mea loiloi like. Ua haʻalele kēia hoʻomohala mai nā mea i manaʻo mua ʻia, ʻoiai ua manaʻo ka poʻe loiloi ʻo Wall Street a me nā luna Qualcomm e hana ʻo Apple a hoʻohana i kāna modem 5G ponoʻī e hoʻomaka ana i 2024.

ʻO ka nūhou o ka hui lōʻihi o Qualcomm me Apple e hele mai ana ma mua o ka wehe ʻana o ka huahana i manaʻo nui ʻia e Apple, i hoʻonohonoho ʻia no ka Poalua. Manaʻo ʻia kēia mau mea Apple e hiki mai ana e hōʻike i nā modem Qualcomm, e hoʻoikaika hou i ka pilina ma waena o nā ʻenehana ʻelua.

Ma ka hoʻolaha ʻana, ua loaʻa ka waiwai o Qualcomm i kahi piʻi nui o 3.9% ma ka Pōʻakahi, e hōʻike ana i ka manaʻo maikaʻi i waena o nā mea hoʻopukapuka. Hōʻike kēia i kahi koho o ka hilinaʻi i ka mana o Qualcomm e mālama i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi o nā modem 5G.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Qualcomm a me Apple e hōʻoia hou i ke kūlana o Qualcomm ma ke ʻano he mea pāʻani nui i ka mākeke modem 5G. ʻO kēia kuʻikahi hoʻolālā e hōʻoia e hiki iā Apple ke hāʻawi i nā smartphones kiʻekiʻe e hiki ke hoʻohana i ka mana piha o ka ʻenehana 5G. Me ka holomua o ka 5G a me ka piʻi ʻana o nā koi no ka hoʻopili wikiwiki a hilinaʻi hoʻi, ʻo ka loaʻa ʻana o kahi mea hoʻolako modem hilinaʻi a kūpono hoʻi he mea koʻikoʻi ia no ka kūleʻa lōʻihi o Apple.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo ka hoʻolaha a Qualcomm e hōʻike ana i kā lākou hana hoʻomau ma ke ʻano he mea hoʻolako modem 5G a Apple ma o 2026 ua hoʻāla i nā hopena maikaʻi mai nā mea hoʻopukapuka a me nā mea loiloi. Hoʻokumu kēia hoʻomohala iā Qualcomm ma ke ʻano he mea pāʻani koʻikoʻi ma ka mākeke 5G a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka pilina paʻa pono no nā smartphones e hiki mai ana o Apple.

Nā wehewehena:

- 5G modem: He mea hana a chipset e hiki ai i nā mea hana ke hoʻopili i nā pūnaewele 5G a komo i ka ʻikepili kiʻekiʻe a me ka latency haʻahaʻa i hāʻawi ʻia e ka ʻenehana 5G.

- Qualcomm: He hui ʻenehana loea i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻolako ʻana i nā semiconductor a me nā lako polokalamu no ke kelepona uila.

Puna: Mākeke Movers